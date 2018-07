Borsos Gyula egyedüli zalaiként lesz jelen az amerikai vásáron

A világ egyik legismertebb népművészeti kiállításán és vásárán, az amerikai Santa Fe városában megrendezendő 15. International Folk Art Market (IFAM) rendezvényén vesz részt a zalaegerszegi Borsos Gyula fazekas.

A mesterség alapjait Csuti Tibortól elsajátító, majd ismereteit és szaktudását többek között angliai és írországi manufaktúrákban továbbfejlesztő Borsos Gyulát januárban mutattuk be olvasóinknak. A zalaegerszegi kézműves már akkor említette, hogy munkái révén meghívást kapott a július 13-án kezdődő vásárra.

– Ez egy óriási lehetőség, hiszen az IFAM az egyik legnagyobb presztízsű népművészeti vásár és kiállítás a világon, amelyet világszerte mindenhol ismernek – mondta a zalaegerszegi fazekas. – Ennek kiállítói közé bekerülni hatalmas elismerés. Ötven országból 155 kiállító lesz jelen. Magyarországot négyen képviselhetjük, egy kézi szőtteseket készítő hölgy, egy tűzzománcos, valamint két fazekas, Szűcs Imre, illetve egyedüli zalaiként jómagam. Borsos Gyula hozzátette, az elmúlt fél éve az amerikai kiállításra való felkészülés jegyében telt. Mintegy kétszáz egyedi dísztárgyat készített, amelyeket a közelmúltban szállítottak ki Új-Mexikó államba, Santa Fe városába. A tárgyak között vannak rátétes és karcolt díszítésűek is, utóbbiak motívumait felesége, Borsos Dorottya rajzolta, akinek néhány önálló fali díszét is bemutatják a kiállításon. – A három nap alatt mintegy húszezer látogatóra számítanak a szervezők – folytatta Borsos Gyula. – Maga a vásár péntektől vasárnapig tart, de előtte konferenciák is lesznek, így már kedden utazom.