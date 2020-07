Bonyodalmak a határátlépésnél: karanténba kerülhet a Magyarországra érkező idős osztrák hölgy?

Az aktuális koronavírus rendelet szerint Magyarország járványszempontból stabil országnak számít és semmi nem korlátozza az osztrák, vagy magyar állampolgárok belépését Ausztria területére. A 70 éves bécsi Maria Fassl azonban ennek ellenkezőjét tapasztalta meg Nickelsdorfnál/Miklóshalmánál.

A hölgy egy fogorvosi kezelést követően hazafelé tartott, amikor a Miklóshalmi határátkelőhelynél egy rendőr állította meg, aki egy koronavírus tesztet követelt tőle. „Mondtam a rendőrnek, hogy hiszen Magyarországról jövök és nincs szükségem koronavírus tesztre.„ – nyilatkozta az Ö1 rádiónak Maria Fassl. A rendőr erre azt a választ adta, hogy a szabály múlt vasárnap éjféltől a Magyarországról érkezőkre is vonatkozik. A rendőr felszólította a hölgyet, hogy adja meg bejelentett lakcímét, ahol majd a karantén alatt tartózkodni fog és töltse ki a szükséges formanyomtatványokat. Maria Fassl ezekről másolatokat sem kapott – derül ki az orf.at beszámolójából.

Az határátkelőhelyeknél történő egészségügyi ellenőrzésekért az adott járási hivatal felelős. Az említett ügyben a Nezsideri/Neusiedl am See Járási Hivatalnak kellett tájékoztatni a határon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat az aktuális, érvényben lévő rendeletekről. A járási hivatal egyik képviselője az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy „Mi minden információt átadtunk a Szövetségi Hadsereg illetékeseinek. Valószínűleg a szolgálatban lévő rendőrök és katonák voltak tájékozatlanok.“ – mondta Nicole Schlaffer a Burgenlandi Korona Koordinációs Stáb munkatársa. Héftői nap több, hasonló eset is történt. Maria Fasslnak pedig azt tanácsolták, hogy forduljon a Nezsideri Járási Hivatalhoz és eltörlik a rá kiszabott karantén kötelezettséget.

Kiemelt képünk illusztráció!