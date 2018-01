Bölcsődét és tájházat is létrehoznak Cserszegtomajon

Önálló bölcsőde kialakítása, az orvosi rendelő átköltöztetése, tájház és pajtaszínház létrehozása, infrastrukturális beruházások – ezek a falu vezetésének idei tervei.

Az idén (csakúgy, mint tavaly) 950 millió forintból gazdálkodó önkormányzat a hónap végén tárgyal majd az idei költségvetésről, ennek előkészítéseként már több fejlesztési lehetőséget is megvitattak a képviselők. A település lélekszáma 3220 fő körül van, s évről-évre 100-120 fővel emelkedik. Nem csak a költözések révén, hiszen évente átlagosan 25-30 gyermek látja meg a napvilágot. Ezért aztán az önkormányzat egyik terve a legifjabb lakókat érinti. Jelenleg is vannak bölcsődei férőhelyek a helyi óvodában, ezt a lehetőséget szeretnék bővíteni. Önálló, bölcsődét szeretnének létrehozni – ezt egyébként jogszabály is előírja bizonyos létszámhoz kötve. A bölcsőde létrehozásával az óvoda lehetőségei is bővülnek: hiszen így több férőhely lesz a 3 éven felettieknek.

– Első körben az volt a terv, hogy az óvodán belül alakítjuk az önálló bölcsődét, ez 14 millió forint körüli beruházást jelent. De tavaly decemberben, a költségvetés sarokszámainak meghatározásakor a képviselő-testület részletesen is foglalkozott ezzel az elképzeléssel. Egy olyan terv rajzolódik ki – ehhez még döntés kell, ezt január végén tárgyaljuk – hogy önálló épületben alakítjuk ki a bölcsődét – mondta el Bartha Gábor polgármester. A férőhelyek számát az intézmény fenntartójának, az önkormányzatnak februárban kell majd meghatároznia. Ez a terv 9 millió forintba kerül, ehhez pályázati támogatást nyert a falu.

Az elképzelések szerint abban – az óvodához közel lévő – épületben alakítják majd ki az új intézményt, melyben jelenleg az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat is működik. Így aztán a másik terv e két ellátás átköltöztetése.

– Ha a bölcsődét kialakítjuk ebben az épületben, akkor egy korszerű orvosi rendelő megvalósítására kell koncentrálni, melyben a praxis lehetőségei, a vizsgálatok köre is bővülhet. A védőnői szolgálat is komoly feladatokat lát el és számos programot: tanácsadást, terhestornát baba-mama tornát is szervez, e foglalkozásokra is nagyobb hely lesz. Terveink szerint mindkét ellátást egy új egészségházban szeretnénk biztosítani. A képviselő-testület egyetértő nyilatkozata esetén megvásárolnunk egy ingatlant a jelenlegi épület közelében- vázolta fel a polgármester. Az épületvásárlás és átalakítás a tervek szerint összesen 30 millió forintból megvalósulhat.

– Ezt az idei első félévben szeretnénk megvalósítani,. hiszen a bölcsődének el kellene indulni szeptember elsejével. Ahhoz, hogy ekkorra a bölcsőde működjön, ahhoz május végén már az új orvosi rendelőnek készen kell lenni – szólt a határidőkről Bartha Gábor. A település további idei tervei közé tartozik az iskola melletti több mint száz éves épületben egy tájház kialakítása, melyben a néhai helyi pedagógus, Palaczki Ferenc és diákjai által összegyűjtött helyi értékeket tárják majd a látogatók elé. Itt olyan helyiséget is kialakítanak, mely kézműves foglalkozásoknak is helyet adhat. Az udvarban pedig pajtaszínházat szeretnének létrehozni. Ugyancsak ezen a területen alakítanak ki majd egy olyan részt, ahol a falu karbantartását végző járműveket, eszközöket, anyagokat tudják tárolni. Az iskola melletti rendezvénytéren vizesblokkot szeretnének kialakítani, s utak karbantartartása, csapadékvíz-elvezetés fejlesztése is szerepel a tervek között.