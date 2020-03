Bocföldén ötödször ünnepelték együtt a nőnapot

A településen működő nyugdíjasklub férfi tagjai immár ötödik éve minden tavasszal köszöntik a közösségben hölgy társaikat nőnap alkalmából – tudósította lapunkat Németh Antal.

Az idei rendezvény kellemes meglepetése a falu polgármestere, Bakos Sándor volt, aki az ünnepelteknek egy-egy szál virággal kedveskedett.

A nyugdíjasklub számára azért is különleges volt ez az alkalom, mert a szerveződés most ünnepelhette megalakulásának ötödik évfordulóját. A létszám a kezdeti 23-ról mára 53-ra emelkedett, köszönhetően a rendszeres programoknak. A klub tagsága farsangi bállal, Márton-­nappal, adventi készülődéssel és kosárfonással is őrzi többek közt a hagyományokat. A rendezvények pedig mindig családias hangulatban zajlanak le.