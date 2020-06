Bizzer András: Maradtak szabad források

Több, a költségvetést érintő módosító javaslattal készülnek a képviselők a járványhelyzet utáni első közgyűlésre. De milyen állapotban van jelenleg a város büdzséje? Erről kérdeztük Bizzer András alpolgármestert.

– A járványveszély első hulláma után, de várhatóan gazdasági válsághelyzet előtt állnak az önkormányzatok, így köztük Nagykanizsa is – kezdte az alpolgármester, aki szerint a pandémia ideje alatt a városvezetés stabil kereteket teremtett a működéshez, így többek között már a veszélyhelyzet elején létrehoztak egy 150 millió forintos alapot a lehetséges felmerülő költségek finanszírozására. – Természetesen a költségvetést csak a veszélyhelyzet miatt feltételezhető negatív gazdasági hatások kezelése érdekében módosítottuk. Például a várható iparűzésiadó-bevétel kiesését kellett kompenzálni a kiadási oldalon, miközben figyeltünk arra, hogy a fontos célokra, így a védekezésre és a gazdaságfejlesztésre biztosítsuk a szükséges forrásokat. A kanizsai vállalkozások támogatása elsődleges cél volt, mivel a legtöbb itt élőnek, családnak ők biztosítanak munkát, így a munkahelyek megvédése vagy újak teremtésének esélye is csak az ő támogatásukkal lehetséges. Ugyanakkor nem akartuk a jövőt mérhetetlen kiadásokkal kockára tenni, de amit lehetett, e célra, célokra csoportosítottunk át. Az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú bérlemények esetén 70 százalékkal csökkentettük a bérleti díjakat, amely támogatás havonta 6 millió forinttal segítette a kanizsai vállalkozókat, ugyanakkor ennyivel csökkentette a város bevételeit is. De ez a segítség nélkülözhetetlen volt. Emellett létrehoztunk a vállalkozások támogatására egy teljesen új, a veszélyhelyzethez köthető munkahelymegtartási és a megszűnt munkahelyek visszaállítását segítő támogatást is. Erre plusz 25 millió forintot különítettünk el a költségvetésben, természetesen a már meglévő korábbi általános jellegű munkahelyteremtő támogatásaink mellett. Ezt az új, a veszélyhelyzethez köthető vállalkozói támogatást még most is igényelhetik a kanizsai mikrovállalkozások, mert a támogatási keretösszeg még nem fogyott el. Érdemes a részleteket a város honlapján megtekinteni. Tehát a kormányzati támogatások mellett a kanizsai gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre a kanizsai önkormányzat is bőven biztosít forrásokat.

Mint azt Bizzer András alpolgármester elmondta: a veszélyhelyzethez igazított költségvetésben bőven maradtak még szabad források a veszélyhelyzet elmúltának köszönhetően. A veszélyhelyzetes alapból több mint 110 millió forint maradt meg, míg az általános tartalék soron további 87 millió forint áll rendelkezésre. A megmaradt szabad források sorsáról a közgyűlési többség dönt, remélhetőleg hasonlóan felelős módon, de az nyilvánvaló, hogy bizonyos összegeket tartalékolni kell majd a koronavírus terjedésének esetleges második hullámára is.

– A szabad források felhasználására van néhány javaslata a Fidesz–KDNP frakciónak is, mert például rendezni kívánjuk azon parkolóbérletesek panaszát, akik még a veszélyhelyzet előtt vettek teljes árú éves bérletet, majd később kiderült, hogy a helyi önkormányzati és a központi kormányzati intézkedéseknek köszönhetően több mint 3 hónapig ingyenessé vált a parkolás városunk területén is. A terveink szerint a kompenzálás úgy történhetne, hogy a teljes árú bérletek megvásárlói a jövő évi éves bérlet vásárlásakor 3 hónap kedvezményt kapnának. Emellett természetesen sok a várost, a fejlődést és az itt élőket szolgáló javaslatunk van még, képviselőink számos módosító indítványt tesznek majd saját körzetük fejlesztésére vonatkozóan, út- és járdafelújításokra, pakolók kialakítására, intézményi rekonstrukciókra – hangsúlyozta Bizzer András alpolgármester.