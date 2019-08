Biokertész: Ribizli, Szent János szőlőcskéje

Találós kérdés a kerti patikáriustól – „Belsőleg tumor ellen, külsőleg bőrgyulladásra – mi az?” A válasz nem valami csodapirula, hanem a ribizli.

Az a konok, piros, apró szemű, kemény magvú, savanykás gyümölcs, aminek elég macerás a szüretelése, s a feldolgozáshoz még a fürtöt is le kell szemezgetni. Viszont megéri a fáradozást, hiszen dúskál vitaminokban, 10 deka ribizli szervezetünk napi C-vitamin szükségletének közel felét, K-vitamin igényének 10 százalékát biztosítja, ugyanakkor csupán 56 kalóriát tartalmaz. Alkotóelemei között egyébként a tiamint, a riboflavint, a niacint , a pantoténsavat, a B6-vitamint, a folátot, a kolint és az E-vitamint is megtaláljuk. Értékei tárházában jelentős kálium, foszfor, kalcium, magnézium is rejtőzködik, de vas, nátrium, cink valamint mangán készlete is számottevő. Mint íze sejtetni engedi, nagy mennyiségű szerves sav duzzog benne, soraikban kimutattak többek között almasavat, citromsavat, bórkősavat, borostyánkősavat, ecetsavat, oxálsavat.

A szerzetesek már a középkorban tudták, hogy a ribizli a vitaminok és antioxidánsok kiváló forrásaként jótékony hatással bír az immunrendszerre, a jezsuita Lippai János, az első magyar nyelvű kertészeti szakkönyv írója egyenesen „Szent János szőlőcskéjének” nevezte. Flavonoid tartalma segít a szabadgyökök elleni védekezésben, támogatja a C-vitamin felvételét a májban, a vesékben és a mellékvesékben, illetve a béta-karotinnal közösen rákmegelőző hatása van. Fontos B-vitamin forrás, a B1 a sejtek, különösen az idegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen, javítja a koncentrálóképességet és az anyagcsere-folyamatokat, növeli az energiaszintet, a B2 a zsírsavak lebontásában s a méregtelenítésben hasznos, a B6 pedig a szív és érrendszeri betegségek megelőzésére, az álmatlanság és a premenstruációs tünetek enyhítésére képes. Az E-vitamin, mint zsírban oldódó szerves vegyület, véd a szabadgyökök károsító hatásaitól, főképp a sejtek sejthártyáját védi, hozzájárulva az öregedési folyamatok elodázásához. A gyümölcs étvágygerjesztő, enyhén vízhajtó, hashajtó, összehúzó hatású, alapjában véve emésztést serkentő tulajdonságokkal rendelkezik, a gyomorpanaszokat enyhíti, a görcsöket megnyugtatja. A szárított levelekből készült tea segít a köszvény és a reuma kínjainak csillapításában, hasznos lehet a lassan gyógyuló sebek és a szájfertőzések kezelésében, alkalmazható a magas vérnyomás és a vesebetegségek esetén. A növény zsírjait a bőr könnyen felveszi, a ribizli olaj ezáltal képes ápolni és nyugtatni a száraz, érzékeny bőrt.