Biogazdálkodó képzés indul Bázakerettyén

Január elején indul az az ingyenes biogazdálkodó képzés, amit a Humán kapacitások fejlesztése Muraföldén című projekt keretében valósítanak meg egy felnőttoktatásban érintett cég közreműködésével.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A 24 órás képzés elméleti része a pandémiás helyzetre való tekintettel online formában zajlik, a tananyagot 12 alkalommal, heti háromszor két órában sajátíthatják el a résztvevők. Ezt követi a szintén 24 órás tavaszi gyakorlati rész, kis létszámú csoportokban. A képzésre jelentkezők a környezetbarát termelés – azon belül is kiemelten az ökológiai szemléletű állattartás, kertészkedés és növénytermesztés –, valamint a környezet-, víz- és természetvédelem alapjait sajátíthatják el, de alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet is végeznek. A képzés vizsgával zárul, az azt sikeresen teljesítők tanúsítványt is szereznek.