Bioetanol lesz a sütőolajból – Több zalai település is csatlakozott az országos akcióhoz

Az egész országos behálózó kezdeményezés indult a környezetet, elsősorban a vízbázist szennyező használt sütőolaj és egyéb konyhai zsiradék összegyűjtésére és újrahasznosítására. Az akcióhoz számos zalai település is csatlakozott.

Az egyik érintett község, Tófej polgármestere, Horváth Zoltán lapunknak elmondta: a településeket lefedő használt sütőolaj-begyűjtési hálózat ötlete 2020 őszén vetődött fel a Dunakanyarban, ezért is kapta a Zöldkanyar koncepció elnevezést. A környezetvédelmi program annyira bevált, illetve olyan gyorsan megszokta a lakosság, hogy koordinálói két hónappal később már az ország teljes területére szerették volna kiterjeszteni.

– Bennünket január legelején kerestek meg a csatlakozás lehetőségével – folytatta Horváth Zoltán. – A kezdeményezés lényege, hogy adott településen kialakítanak egy gyűjtőpontot, ahol a lakosság egy erre a célra rendszeresített 240 literes edényben cseppmentesen helyezheti el a használt sütőolajat, amit innen továbbszállítanak, majd bioetanolként újrahasznosítanak.

Horváth Zoltán fontosnak tartotta kihangsúlyozni: bár a települések egyenként csatlakoznak, de egy térségi programról van szó, hiszen csak úgy tud eredményes és kifizetődő lenni. A használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtésére korábban is indultak már kezdeményezések – néhány kijelölt benzinkúton vagy hulladékudvarban volt leadható – de a szelektív gyűjtés eddig nagyrészt megoldatlan volt. Azzal, hogy az akciót az egész országra kiterjesztik, jelentős lépést tesznek a környezet védelme érdekében. Tófejen arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a két szomszédos település, Baktüttős és Pusztaederics lakosai is használják az itteni gyűjtőpontot, ezért két edényt telepítettek az önkormányzati konyha udvarára.

Zalalövő városa szintén csatlakozott a programhoz, a közel háromezer lakosú település két pontjára, az önkormányzati hivatal belső udvarára, valamint az óvodához telepítettek gyűjtőedényt. Gyarmati Antal, a város polgármestere lapunknak elmondta: őket ugyanúgy januárban keresték meg a fentebb vázolt lehetőséggel, a gyűjtést pedig február 8-val indították el.

– Az intézményi közétkeztetést biztosító konyhánkon eddig is odafigyeltek a dolgozók, hogy a használt sütőolaj és egyéb zsiradékok gyűjtése és elszállítása zökkenőmentes legyen – szögezte le Gyarmati Antal. – A konyha egy külsős vállalkozással kötött szerződést, a megállapodás értelmében nemcsak a sütőolajat és zsiradékot, de az ételmaradékot is ők szállították el. Szeretnénk, ha ez a megállapodás továbbra is érvényben maradna, hiszen a most kialakított gyűjtőpontok elsősorban a lakosságnál, a háztartásokban keletkezett sütőolaj és zsiradék begyűjtésére szolgál.

A polgármester kérdésünkre azt is elmondta: a begyűjtött sütőolaj utáni visszatérítést – amelynek mértéke 25 forint/kilogramm – az akcióban ugyancsak aktívan résztvevő Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület kapja, amely kültéri hulladékgyűjtők beszerzésére és telepítésére kívánja ezt az összeget fordítani.