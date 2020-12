Betlehemet állítottak fel Ortaházán

A település központjában állították fel a betlehemet és a falu karácsonyfáját az ünnepre készülve, míg az adventi koszorú a hősi emlékműnél díszíti a teret.

Rácz József polgármester elmondta, hogy az idei programok tervezésekor kiemelt szerepet szántak az adventi időszaknak, a falu karácsonyi díszbe öltöztetése mellett összejöveteleket, karácsonyi műsort is szerettek volna tartani decemberben, de ezt a tervet a koronavírus-járvány, illetve a szigorú járványügyi intézkedések keresztülhúzták. Ettől függetlenül a település központjában felállították már a karácsonyfát és a betlehemet első alkalommal. Utóbbi elkészítésében a helyi közösségi munkákban aktívan részt vevők működtek közre, a férfiak felállították a betlehem alapjául szolgáló pavilont, a figurákat – a három királyt, Máriát és Józsefet – pedig a helyi Végh Luca álmodta és festette meg. A karácsonyi készülődésbe, díszítésbe a helyi asszonyok csapata kapcsolódott be, az adventi koszorút is közösen készítették el.

A betlehemet és a koszorút a hónap eleji szentmisén Németh Csaba plébános meg is áldotta.