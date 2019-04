Beszélgetés Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológussal

A Nyitott Akadémia legutóbbi zalaegerszegi előadásán Orvos-Tóth Noémi volt az előadó.

A telt házas program azonos címet viselt, mint a fiatal klinikai szakpszichológus már megjelent könyve: Örökölt sors – családi sebek és a gyógyulás útjai.

– Mire kell gondolnunk, hogy határozza meg a család a sorsunkat? – kérdezem a szerzőt előadása előtt.

– Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy amikor egy személy történetét, vagy a sorsát szeretnénk megérteni, akkor elegendő csak az ő életével foglalkozni a születésétől fogva. Mára azonban egyre pontosabban kirajzolódik a kutatások alapján, hogy senkinek a sorsa nem érthető meg a transzgenerációs, azaz a családi generációkon átívelő szemlélet nélkül. Egyetlen ember sem önálló szigetként létezik, hatással van rá az a családi rendszer, amibe beleszületik, a szülei gyermekkori élményei, tapasztalatai hatnak arra, hogy milyen szülőkké válnak, így kapcsolódik egyik generáció a másikhoz, és így hat a családi múltunk, az őseink a mi életünkre.

– Amikor pozitív ez a hatás, mikor egy-egy művész, tudós dinasztiát látunk, könnyebb ezt a hatást felismernünk, elfogadnunk. Milyen tényezők képezik a negatív hatást?

– Például a szeretet hiánya szülő és gyermek között. Ha el tudjuk képzelni azt, hogy egy család történetében generációkkal korábban valahol szerepel egy törvénytelen gyermek, ott feltételezhető, hogy ezt a várandósságot az anya milyen erős feszültségek mellett élte át, milyen stressz, milyen szégyen lehetett számára, ami meghatározhatta, negatívan befolyásolhatta a gyermekéhez való érzelmi viszonyát is. Azt látjuk, hogy ha a generációk közötti szeretetkapcsolat megszakad, nagyon nehezen tud helyreállni. Az édesanyánktól kapott törődés minősége megjelenik majd a mi szülői törődésünkben is, abban, ahogy mi a gyermekünk felé tudunk fordulni, amilyen önfeledtséggel tudunk beleereszkedni a szülői szerepünkbe. Ha valahol a múltban – nagy- vagy dédszülőknél megszakadt ez a szeretetkapcsolat, azt nagyon nehéz pótolni.

– Mit tudunk mégis annak érdekében tenni, hogy megszakadjon a kedvezőtlen láncolat?

– Mindenekelőtt fel kell ismernünk a problémáink gyökerét. A transzgenerációs szemlélet arra bátorít bennünket, hogy kezdjük el visszamenőleg feltárni a családunkon belüli, felmenőink közötti érzelmi szálakat, ismerjük meg a családi múltunkban megjelenő érzelmi minőségeket. Ennek során észrevehetjük, hol vannak elakadások, és akkor elkezdhetünk azon dolgozni, hogy ezeket ne vigyük tovább. Több információnk lehet, mint gondolnánk, és néha egy-egy élményfoszlány is kellő lehetőséget ad az eredetig való visszafejtésre, felgöngyölítésre.

– Vannak-e tipikus életszakaszok, amikor ezen transzgenerációs hatások felerősödhetnek?

– Ilyen lehet például a szülővé válás időszaka, amikor aktiválódnak a saját gyermekkori emlékeink. Sokszor nem tudatos szinten, hanem testi reakciók, tünetek formájában. Ekkor megfogalmazódhat a vágy arra, hogy másképp nevelje valaki a gyermekét, mint ahogy őt nevelték. A fájdalom, a szenvedés, az életnehézség az, ami terápiába viszi az embereket, amikor már nehéz számukra egyedül viselni a feszültségeket. A terapeuta által biztosított bensőséges, elfogadó légkör teszi lehetővé, hogy viselkedési, vagy érzelmi automatizmusokat át tudjunk írni. Tisztában kell azonban azzal lenni, hogy az így megélt korrektív emocionális élmény létrejötte lassú folyamat. Azt is látnunk kell, hogy a XX. század történetileg is traumatizált szinte minden családot nálunk – világháborúk, holokauszt, üldöztetések – de ezeket a traumákat sok esetben még a mai napig titok övezi, ami megnehezíti az okok felismerését.

– Kiket tekint a szakmai mestereinek?

– Dr. Koltai Máriát, aki a transzgenerációs szemlélet, dr. Komlósi Piroskát, aki a családterápia egyik első képviselője hazánkban, de a családi titkok témája kapcsán Kozma-Vízkeleti Dánielnek is nagyon sokat köszönhetek.

– A saját felmenői családjai történetében megtalálta-e azokat a kényes pontokat, amelyek az ön életében esetleg valami akadályt képeztek?

– Igen, rengeteg ilyet találtam, a könyvemben sokat le is írtam. Az érdeklődésem a transzgenerációs szemlélet iránt is innét indult. Amikor megszületett a kislányom, a boldogság helyett egy rémület lett úrrá rajtam, azt éreztem, hogy ez a gyermek elveszíthető. Ugyan ismertem a családi történetemet, de nem kötöttem össze megfelelően az információkat. A családterápiás képzéseim és önismereti munkám során jöttem rá, hogy a nagyszüleim és dédszüleim is elveszítettek gyermekeket, ezek a veszteségek aztán feldolgozatlanul maradtak, és ezek vissz­hangoztak az én életemben. Azon kellett dolgoznom, hogy ne féltsem túl a saját gyermekemet, hogy higgyem el, nem fenyegeti semmilyen veszély, és biztonságban van mellettem.

– Ön rendkívül széles szakmai tevékenységet folytat: dolgozik mint terapeuta, könyvet ír, országszerte sikeres ismeretterjesztő előadásai révén, hogy sikerül mindezt így kialakítania?

– Most keresem az egyensúlyt ezen tevékenységek között, de a munka nálam alapvetően szenvedély. Tízéves versenyszférabeli tevékenység után kezdtem el a pszichológiával foglalkozni.

– Milyen hallgatói reflexiók érik a könyvei, előadásai révén?

– Fantasztikusan megmozgatja az embereket – mondhatom, egész családi rendszereket – a könyv. Elindulnak párbeszédek, szülők kezdenek mesélni gyermekeiknek, hosszú ideig szünetelő családi kapcsolatok válnak újra élővé, felveszik egymással a kontaktust. Nagyon hálás vagyok azért, hogy érzékelhetem ezeket a családok életében beálló változásokat.