Beszélgetés Cseresnyés Péter miniszterhelyettessel az új „mamuttárca” terveiről

Lesznek-e kiemelt kutatási területek, miként lehetne erősíteni a hazai kkv-szektor versenyképességét, mikor kezdődhet el az M9-es autópálya építése és mekkora keret áll rendelkezésre a hazai közműhálózat fejlesztésére? Ezekre a kérdésekre is választ kaptunk Cseresnyés Pétertől, a Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkárától a közelmúltban készített interjú során.

– Kezdjünk egy aktuális kérdéssel, a kutatásokra fordítható források szétosztásával, amit a minisztérium koordinál a jövőben. Mekkora összegről van szó hozzávetőleg, illetve melyek lesznek azok a nagy területek, melyek kiemelt fontossággal bírnak a jövőben?

– A források egységes kezelésével kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kezdetektől következetes álláspontot képvisel. A tárca vezetőjét, Palkovics Lászlót idézve: „Legitim igény, hogy hasznos, a társadalom érdekét szolgáló célokra fordítsuk az adófizetők pénzét.” A jövőben erre fogunk törekedni, természetesen szorosan együttműködve a tudomány képviselőivel, figyelembe véve az ő álláspontjukat. Hiszünk abban, hogy egy olyan hatékony rendszert tudunk létrehozni, melynek köszönhetően mindenki jól jár, de legfőképpen a kutatók, a tudomány, az innováció, ezáltal pedig az egész magyar társadalom.

– Az új minisztérium több fontos terület fölött diszponál. Vannak-e háttérintézmények ehhez a munkához?

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, – ahogyan a nevéből is sejthető – valóban egy innovatív struktúrájú, innovatív szemléletű intézmény, mely azért jött létre, hogy választ tudjunk adni azokra a társadalmi és gazdasági kihívásokra, melyekkel nap mint nap szembesülünk. Ilyen például a technológiaváltás és a digitalizáció, de említhetném a fenntartható fejlődési célokat, vagy az infokommunikáció rohamtempóban változó területét is. A kormány a következő hónapokban megalkotja az ország új, egységes gazdasági stratégiáját. Ebben aktív, kezdeményező szerepet vállal az Innovációs és Technológiai Minisztérium is. Ez a folyamat természetesen elképzelhetetlen háttérintézmények és jól képzett szakemberek nélkül, akik nap mint nap segítik a munkánkat.

– A minisztérium egy fő feladata a gazdaságfejlesztés. Milyen célokat tűzött ki a kormány e téren?

– Úgy gondolom, más a feladatunk ma, mint mondjuk 2010-ben, hiszen napjainkban már nem az a kérdés, hogyan tudjuk kivezetni az országot a gazdasági válságból. A következő években azon kell dolgoznunk, hogy az egyébként stabil alapokon álló gazdaságot tovább erősítsük. Ennek egyik útja a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. Többek között ez is szerepel a kormány célkitűzései között. A technológiaváltás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani versenytársainkkal. A hazai vállalkozások többsége ezt felismerte, és kész áldozni arra, hogy elérje a megfelelő technikai színvonalat. Az új, precíziós gépeknek, korszerű technológiáknak köszönhetően nemcsak a termékek minősége, hanem a hatékonyság is javul. Ez a kulcsa annak, hogy a magyar vállalatok egyre versenyképesebbek legyenek a hazai és a nemzetközi piacon is.

– A hulladékgazdálkodás szintén a minisztérium hatáskörébe tartozik. Mi várható ezen a területen az elkövetkezendő években, akár a szolgáltatás díjában, akár annak minőségében?

– Magyarország kormánya még 2015-ben döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszer átalakításáról. Erre a lépésre elsősorban azért volt szükség, hogy minél inkább kiaknázhassuk a szektorban rejlő lehetőségeket, oly módon, hogy a rezsicsökkentés eredményeit megőrizzük. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó célkitűzések között szerepel az újrahasznosítás és az újrahasználat széleskörű elterjesztése, ezeknek köszönhetően pedig a 10 százalék alatti hulladéklerakási arány elérése. Ehhez visz közelebb például a Zalaegerszegen nemrégiben átadott, hazai fejlesztéseken alapuló hulladékválogató üzem is. Nélkülözhetetlenek a szemléletformáló kampányok, hiszen csak akkor tudjuk megvalósítani ezeket a célkitűzéseket, ha ebben a lakosság is partner. Mindig van hová fejlődni, így természetesen arra törekszünk, hogy a szolgáltatás minősége tovább javuljon.

– Az energiapolitika és a klímastratégia kapcsán köztudott, hogy a kormány elkötelezte magát az olcsó energia előállítása mellett (Paks II.). De mi a helyzet a megújuló energiák hasznosításával, ennek népszerűsítésére lesz-e pályázati keret vagy valamilyen támogatás a közeljövőben akár ipari, akár lakossági célokra?

– Mivel a fenntarthatóság, a zöld energiák, a klímavédelem és a hulladékgazdálkodás is a minisztériumhoz tartozik, integrált szemléletben, hatékonyabban tudjuk kezelni az egyes területeken felmerülő problémákat. A megújuló energia részaránya Magyarországon már két éve meghaladta a 2020-ra kötelezően előírt 13 százalékos célt, és kis híján elértük a 14,65 százalékos önkéntes vállalás szintjét is. A jövőben sem tervezzük csökkenteni az ilyen típusú beruházások számát. A zöldenergia használata a 2014–2020 közötti időszak programjaiban is fontos szerephez jut. Ebből következik, hogy a támogatások terén jelenleg működő operatív programokat is tovább kívánjuk folytatni.

– A közlekedéspolitika szintén a minisztériumhoz tartozik. Mi a szándék a cseppet sem európai színvonalú tömegközlekedés kapcsán, illetőleg mikor kezdődhet el az M9-es autópálya kivitelezése?

– Jelenleg is zajlik az ETCS 2-es szintű vonatbefolyásoló berendezés kiépítése, melynek köszönhetően Budapest még gyorsabban megközelíthetővé válik Zalaegerszegről. A korábban 4 órás vasúti menetidő mára átlagosan 3,5 órára csökkent, de napi egy pár Intercity is közlekedik a két település között. A Zala megyében élőknek így lehetőségük van arra, hogy akár 3 óra alatt elérjék a fővárost tömegközlekedéssel. Terveink szerint minden megyei jogú városig gyorsforgalmi út épül a következő 4 évben. Az M9 projekt előkészítése folyamatban van, és reményeink, terveink szerint a következő években ez a beruházás is valósággá válik. Zalaegerszeg az autóipari tesztpálya megépítésével központi szerepet tölthet be abban, hogy Magyarország sikerrel alkalmazkodjon a közlekedési ágazatban várható technológiaváltáshoz.

– A közműfejlesztés terén milyen célok élveznek prioritást a közeljövőben. A meglévő, de rossz állapotú városi közművek cseréje, vagy esetleg a még közművesítetlen települések fejlesztése kerül fókuszba?

– A közművek fejlesztése központi szerepet játszik a kormány középtávú terveiben. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, a megfelelő szennyvíz-elvezetés és tisztítás kiemelt jelentőséggel bír. Célunk elsősorban az, hogy egyre több olyan rekonstrukciós és hatékonyságnövelő beruházás induljon, mely hozzájárul ahhoz, hogy a közműszolgáltatás színvonala tovább emelkedjen. Ezt pályázati lehetőségek is segítik: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program az ivóvízminőség javítására összesen 105 milliárd forint, a szennyvíz-elvezetésre és kezelésre több mint 319 milliárd forint támogatást biztosít. Fontos szempont továbbá az is, hogy ezek a rendszerek képesek legyenek fenntartható módon működni. Hiszünk abban, hogy csak a jövő technológiáinak alkalmazásával tudunk előre lépni.