Beszédes mozdulatok Nagykanizsán

Mit mondhat el rólunk a mozdulat? címmel a Magyar Táncművészeti Egyetem táncművésze, Lőrinc Katalin és hallgatói különleges táncórát tartottak a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban.

Az egyetem a felső tagozatos és a középiskolás korosztályok számára szervezett színes programja interaktív, közös mozgásra invitáló, kérdések és gondolatok megosztására alkalmas találkozó volt.

Lőrinc Katalin tanszékvezető egyetemi tanár a modern, kortárs művészképzésen tanuló fiatalok segítségével a test kifejezési lehetőségein keresztül mutatta meg, mi minden érthető meg a mozdulatokból. A klasszikus balettet tanuló növendékek számára a foglalkozás egyfajta önismereti tréning volt, melyen saját magukról, érzéseikről és gondolataikról alkotott képük is gazdagodhatott.

– Mindeközben betekintést nyerhetnek, hogyan hatott a történelem a testi megjelenésre, a mozdulatkészletre és a művészetekre – mondta Lőrinc Katalin. – Az interaktív együtt mozgás során abba is beavatjuk a gyerekeket, hogy miről szólhat egy mozdulat, s olykor szavak helyett beszélhet rólunk. Szeretnénk ráébreszteni az embereket arra, hogy bizonyos mozdulatokra mindenki képes. Ez nemcsak élménnyel ruház fel, hanem óriási tudást is ad, hiszen megtanulhatjuk, miként uralhatjuk a testünket.

A kanizsai zeneiskola igazgatója, Baráth Adrien örült annak, hogy ilyen magas színvonalú oktatásban lehetett része Baj-Pulai Viktória tanítványainak, akik elképzelhető, hogy az előadás miatt a művészeti pálya felé orientálódnak.