Bepótolják az elmaradt tanulmányutakat az egerszegi kertbarátok

Tanulmányúttal fűszerezett kirándulással indította újra közösségi életét a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület. Bemelegítésként a Lenti járás pár jeles községében néztek körül.

Az első úti céljuk Kissziget volt, az alig 180 fős „fatornyos ” falucska, a 19. századi haranglábbal a közepén és modern pihenővel a horgásztó partján.

A több mint fél évszázados múlttal rendelkező kertbarátközösség számára a legfőbb értékét mégis az jelenti, hogy egyik legaktívabb társuk, Kulcsár Teréz szülőfaluja. A meghívás is tőle származott: ellentmondást nem tűrő határozottsággal állíttatta meg a kirándulóbuszt, hogy bemutassa 92 éves édesanyja kertjét. Csodálkoztak is a falubeliek, amikor Kulcsárék portáját egy busznyi nép lepte el. A lelkes amatőr zöldség- és gyümölcsészek egy pillanatig nem bánták a vizitet, hiszen özvegy Kulcsár Dánielné, Teri néni kertje tényleg csodálatra méltónak bizonyult. A zöldborsó már a mélyhűtőben – zörgősre száradt szárát a komposztra szánják, a lecsónak való is már a kertből kerül a konyhára. Akadt a kertbarátok között, aki a különleges csokros vöröshagymából ültetni valót kért, mások az üde zöld, derékig érő szárú krumpli titkát firtatták. Az öreg házban is akadt nézelődni való, búcsúzóul pedig egy nagy szatyor frissen szedett uborkával eresztette útnak a látogatókat a gazdaasszony. Kiderült, egyedül műveli a kertjét, de a nehezebb munkában segítségére van a család, a füvet például az unoka nyírja.

Csömödéren az Ali-bee családi méhészetnél időztek. A szorgalmasan dünnyögő rovarhadnak éppen a ház előtti óriási hársfa virágzata adott munkát, így a kaptárlevegős faházikóban is hársillat fogadta a vendégeket. A mostanában menő apiterápiás kuckóban alapesetben egy órát tölt (akár a priccsen szundikálva) az érdeklődő, az egerszegi kertbarátok kis csoportosan csak a tájékoztatás idejére lélegezték be a felülről nyitott (de hálóval lefedett) kaptárak tiszta levegőjét, amelynek állítólag sokoldalú gyógyító hatása van.

No, de ha Csömödér, akkor Páka is! – akár csak a vasúti menetrendben a közös állomás okán. A település büszke rá és igyekszik méltóképpen őrizni Öveges József fizikus, piarista tanár emlékét. Túlzás nélkül mondhatjuk: az egész falu szívügye az 1930-as években épült, s 10 éve felújított Öveges József Emlékház, amely annak az egyszerű háznak a helyén áll, amelyben Öveges József 1895-ben született. Az épület látogatóközpont, a népszerű fizikusprofesszor személyes hagyatékából, használati tárgyaiból, korabeli bútorokból összeállított gazdag látnivalóhoz tárlatvezetést is kaptak a kertbarátok. Akárcsak a Szent Péter és Pál apostolok-templomában a fiatal plébánostól, Németh Csabától. Zalabaksán Horváth Ottó polgármester elevenítette fel az 1992-ben épített modern templom születésének izgalmas történetét. Itt természetesen a faragott és díszített tojások kiállítását is megnézték a kertbarátok. A nap fáradalmait a zalabaksai horgásztó partján, a tölgyfák hűvösében Berkes József nyugalmazott agrármérnök, költő és lelkes kertbarát társaságában pihenték ki.

– Nyáron bepótoljuk a tavaly elmaradt tanulmányutakat, júliusban a csentei szőlősgazdák, augusztusban pedig a nagyatádi kertbarátok látogatását viszonozzuk – mondta Mrakovics Miklósné, az egyesület vezetője.