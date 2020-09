Bemutatták Zalaegerszegen Dériné Farkas Mária Macskaklán című könyvét

Dériné Farkas Mária Farkas Mici néven írt Macskaklán című könyvét mutatták be tegnap délután a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban.

A Lokálpatrióta klub vezetője, Iványi Ildikó beszélgetett a szerzővel. Így kiderült, hogy a szerző korábban nem szerette az állatokat, felnőttként azonban fordult a helyzet.

Vonzalmát egy hozzá ragaszkodó kóbor macskának köszönheti. Végül négy generációról gondoskodhatott, olyannyira, hogy a macskákat gyógyító dr. Varjú Gáborral is jó barátságba került, aki tegnap személyesen mesélt Éliás macska megmentéséről. A magánkiadású kötet tavaly jelent meg, először mutathatták be az érdeklődőknek, akik között 3 példányt ki is sorsoltak az író-olvasó találkozón.