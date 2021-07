Bemutatták a Zalai bírói archontológia 1872-2020 című kiadványt

A maga nemében ritka kötetben 531 bíró és bírónő neve található ábécérendbe szedve.

A kötetbemutatón dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke köszöntötte a vendégeket és a társszervek képviselőit. Felvezetésében úgy fogalmazott: az elődök példája arra kötelez, hogy a múltat nem feledve, azt megőrizve, lelkiismeretesen és pártatlanul végezzék munkájukat, ami egyben valamennyiük hivatása is. A kötetet dr. Magyar Károly, a bíróságtörténeti munkacsoport elnöke mutatta be, aki bevezetőjében elmondta: az archontológia előtagja a görög arkho, elöl állni szóból ered, míg a szó összességében logikai gyűjtést jelent. A könyvben az 1872. január 1. és 2021. április 30. között bíróként Zala megyében szolgálatot teljesítők névsora olvasható, olyan adatokkal kiegészítve, mint bírói szolgálatuk kezdete, kinevezésük időpontja, és ha követhető volt, akkor a további állomáshelyeiket is felsorolták. Az archontológia képekkel is kiegészült, és úgy állították össze, hogy a laikus olvasók számára is érthető legyen.