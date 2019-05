Bemutatták a felsőrajki gasztronómiai seregszemle és vásár kínálatát

Úgynevezett fogyasztható sajtó­tájékoztatón mutatta be szerdán a szombati felsőrajki nemzetközi gasztronómiai seregszemle kínálatát az ötletgazda, Vigh László országgyűlési képviselő, a település korábbi polgármestere.

Június 1-jén 12 órától közéleti vetélkedővel nyit a program az öttornyú várban, a kulturális műsorok mellett a hét éve népszerű termelői vásár is kitelepül, de elindul a Zala megye legfinomabb vendégváró süteménye címért folytatott küzdelem is.

Ez a hagyomány is hétéves múltra tekint vissza, s ezt a hangulatot volt hivatott felidézni a „fogyasztható” tájékoztató, azaz a házi sütemények felvonultatása. A sütiversenyre egy-egy település egy-egy édességgel nevezhet, a legjobb egy évig viselheti a megye házi süteménye címet. A gasztronómiai csábítások között szabadtéren készülő húsételek is szerepelnek, és a családokat gyerekprogramok is várják.