Béli Ádám csatornaigazgató volt a polgári szalon vendége Nagykanizsán

A Kanizsai Polgári Szalon újabb, a Plakátházban csütörtökön megrendezett eseményén Béli Ádám, a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi Tv csatornaigazgatója tartott előadást. A színész, műsorvezető pályájáról, a kihívásokról, a rádió megújulásáról és a csatorna átalakulásáról is beszélt.

A kanizsai származású vendéggel Ladola József rádiós és Lehota M. János esztéta beszélgetett. Béli Ádám fél éve tölti be pozícióját, s már ennyi idő alatt is gyökeres változások történtek a közszolgálati rádiónál és a televíziónál is. A 32 éves csatornaigazgató elmondta: nagyon ritkán történik meg, hogy egy ekkora felület ilyen rövid idő alatt ekkorát változik. Nemcsak tartalmában, hanem állományában is, utóbbinak a 65 százalékát lecserélték, és jellemzően még nála is fiatalabbakra.

– A változásban a szintén kanizsai származású Dominik Zsolt segített, akire szakmai vezetőként azóta is számítok – mondta. – A rádió esetében, ahogy belenyúltunk a zenei kínálatba, elveszítettünk körülbelül 400 ezer hallgatót. Szerencsére mandátumom nem arról szól, hogy a jelenlegi rádiós piacon a hallgatottságot feltornásszam, hanem arról, hogy a rádió kulturális értékközvetítő szerepét növeljem. A zuhanó számok ellenére büszke vagyok arra, hogy miközben a kereskedelmiből a közszolgálati formátumba váltunk, egyre több olyan hallgatóval találkozunk, akik azért választják a Petőfi rádiót, mert lett identitása.

Béli Ádám büszke az alapokra, a Batthyány-gimnáziumban töltött évekre, illetve mindig is nagykanizsainak vallja magát. Ezért a jövőben szeretne többet foglalkozni a várossal, tervben van egy Petőfi- fesztivál megszervezése, melyet sok más város mellett Kanizsára is elhozna. A Csónakázó- tónál korábban már tartottak közösségi zenei programot, ami szintén népszerű volt.