Belépés csak vakcinaigazolvánnyal – Mutatjuk, miért nem magyarországi sajátosság!

Idehaza nagy a felháborodás a védettségi igazolvány kapcsán, aki nem rendelkezik ilyennel, az diszkriminatívnak tartja, hogy nem mozoghat ugyanúgy szabadon, mint aki kapott plasztikkártyát.

A védettséget igazoló kártyához kétféle módon lehet hozzájutni, vagy úgy, hogy átesik valaki a koronavírus-fertőzésen és védettséget szerez, vagy kéri a védőoltást – ennek eredménye ugyancsak a védettség lesz. A kormány a 4 millió beoltott elérése után lehetővé teszi bizonyos szolgáltatások igénybevételét az igazolvánnyal rendelkezőknek, például maszk nélkül mehetnek moziba, könyvtárba, vendéglőbe (a belső helyiségekbe is), edzőterembe. Ezt az igazolvánnyal nem rendelkezők nem tehetik meg, ezért diszkriminatívnak tartják az eljárást – miközben éppen az ő érdeküket, egészségük védelmét szolgálja. Sokan úgy vélik, ez valami magyarországi sajátosság, pedig nem, már több másik európai államban dolgoznak a rendszer bevezetésén.

Ausztria

Az Ausztriában, Bécsben élő Bognár Anett megerősítette: náluk is lesz oltási igazolvány. Ausztria májusi nyitást tervez és hasonló metódussal, a fent említett intézményekbe csak azok mehetnek be, akik rendelkeznek az igazolvánnyal. Ezen lesz feltüntetve a negatív teszt eredménye, vagy hogy az illető volt-e már fertőzött, illetve beoltott. A munkáltató is kérheti a dokumentumot.

„Igen, lesz megkülönböztetés, de én úgy tudom, az éttermekben bizonyos korlátozásokat az oltottaknak is be kell tartani”- írta. Ugyanakkor hozzátette: pozitívumként élik meg, hogy az állam ingyenes teszteket biztosít az állampolgároknak.

A szintén Ausztriában élő Németh Ágnes pedig úgy vélekedik, hogy nem szerencsés előnynek nevezni azt, hogy a „Grüner Pass”-szal rendelkezők igénybe vehetnek olyan szolgáltatásokat, amiket mások nem, vagy nem ugyanúgy. Hiszen a kapcsolódó intézkedéscsomag nemcsak az emberek, hanem az adott szálloda, étterem, vagy más szolgáltató védelmét is szolgálja, hogy ne kelljen 2-3, vagy több hétre bezárnia, s a munkavállalók dolgozhassanak. Tehát áttételesen a gazdaság védelméről is szól.

Franciaország

A franciaországi Castres-ben élő Magdolna Viviés nem tudja, hogy náluk lesz-e vakcinaigazolvány, egyelőre nincs szó róla. Ugyanis nagy az oltásellenesség, a nagy számú muzulmán bevándorló például attól fél, hogy a vakcina összetevői közt van olyan anyag, ami disznóból származik. Hozzátette, a koronavírus és a vakcinázás annak ellenére sem izgatja annyira a társadalmat, hogy a minap 24 óra alatt 145-en haltak bele a fertőzésbe. Ennek oka az, hogy a városokban sok az éjszakai randalírozás, a verekedés, gyújtogatás, késelés – az emberek jobban félnek a bevándorlóktól, akiknek a száma hivatalosan meghaladja már a 30 milliót a 70 milliós országban. Ráadásul őket semmire sem lehet kényszeríteni – akkor az állam hogyan követelhetné meg az oltást, vagy a vakcinaigazolványt az emberektől?

Svédország és Dánia

Téczely János a svédországi Kungsbacka-ból azt írta: náluk június elsején kezdik kiadni a vakcinaigazolványokat, az Európai Unióban terv szerint június 26-ától lesz érvényes a „zöld igazolás”. Mint írta: az a cél, hogy az európai tagállamok között igazolással lehetőség legyen a szabad utazásra. Aki nem rendelkezik igazolvánnyal, az nem mehet szabadon koncertre, moziba, közösségi rendezvényekre. Dánia pedig a tervek szerint május 6-án nyit. A színházakba, mozikba és éttermekbe ott is csak azokat a látogatókat engedik be, akik rendelkeznek az úgynevezett „Coronapass”-szal. Nagyobb rendezvényeken, koncerteken még ezzel is lesznek korlátozások. „Itt, Svédországban is hasonló várható, de majd csak akkor, ha az 50 éven felüliek megkapták a vakcinát.” – írta Téczely János.