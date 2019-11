Békés iskolákban jól kezelt konfliktusok – Konferenciát rendeztek Nagykanizsán

„Mi magunk legyünk az a változás, amit látni szeretnénk a világban.” Ezt a Mahátma Gandhi-idézetet választották a szervezők a Nagykanizsai Tankerületi Központ idei második neveléstudományi konferenciájának mottójául.

A szakmai rendezvényre a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében került sor, ahol a tankerület illetékességi területén tevékenykedő pedagógusok nagy számban jelentek meg, képviselve intézményüket. A konferencia fókuszában a békés iskolák program állt.

A békés iskolák program a világ sok táján hatékony módszer az iskolai erőszak kezelésére és megelőzésére. Alapfilozófiája, hogy az iskolát olyan hellyé kell alakítani, ahol a konfliktusokat békés úton rendezik, a gyerekek szolidárisak egymással, a tanároknak pedig minimális energiát kell fordítaniuk a fegyelmezésre. A megvalósítás módszertanát tárta a pedagógusok elé Sándor Éva pedagógiai szakpszichológus és Adler Katalin prevenciós koordinátor. Tari Annamária klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta pedig arról tartott előadást, hogy milyen hatással van az online tér és a vele érkező, hihetetlen mennyiségű információ a gyerekek fejlődésére.

– A pedagógus kollégák kérésének tettünk eleget, amikor a békés iskolák programot választottuk témának – mondta a konferencia fő szervezője, Sipos Edit, a Nagykanizsai Tankerületi Központ iskolapszichológus- munkaközösségének vezetője. – Mi is rendszeresen találkozunk a nehézségekkel az iskolákban. A munkánk során azt is érzékeljük, hogy becsületesen, jó szakmai tudással próbálják kezelni a nehezebb helyzeteket is, azonban az eredményességhez a folyamatosan változó világban mindig friss, naprakész tudásra van szükség.

A pedagógusokat Magyar Ferenc, a tankerületi központ igazgatója és Balogh László polgármester is köszöntötte a program megnyitóján, majd az előadásokra, végül pedig hét helyszínen kérdések megvitatására is lehetőséget nyújtó, gyakorlatias műhelymunkára került sor.