Behozzák a lemaradást – Folytatódik a 7537-es jelű, alsóbbrendű út felújítása

A jövő évben újabb szakasszal folytatódhat a 7537-es jelű, Lenti és Borsfa közötti út felújítása. Bázakerettye térségében már megtörtént a munkaterület átadása, illetve a helyszínbejárást is megtartották.

A dél-zalai község két településrésze közötti szakasz annak a Területi és Településfejlesztési Operatív Programnak keretében újulhat meg, amely ugyanezen az úton már korábban is biztosított forrást a felújításokhoz. A térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter államtitkár lapunknak elmondta: a legrosszabb minőségű szakaszok kerültek és kerülnek egymás után sorra, de a felújítás nem csak közlekedésbiztonsági célokat szolgál.

– A Lenti és Borsfa közötti alsóbbrendű út egyes szakaszai az oda nem figyelés és az elhasználódás miatt valóban nagyon rossz állapotban voltak, néhol szinte már-már a közlekedésre sem voltak alkalmasak – mondta Cseresnyés Péter. – Ez a vidék a komoly útfelújítások tekintetében nagyon nagy hátrányt és mellőzést szenvedett el az elmúlt időszakban. Ezért feltűnő, és egyben jó érzés azt látni, hogy a kormány által biztosított forrásnak és a közútkezelő beruházásának köszönhetően most jelentős hosszúságban, és kiváló minőségben újul meg az út. Ez azért is fontos, mert ha komolyan akarunk turisztikai térségfejlesztésben gondolkodni, és a kerékpáros turizmust szeretnénk megfelelő szintre emelni, ahhoz elengedhetetlenek a jó minőségű utak. Éppen ezért az elmúlt időszakban úgy történtek az útfelújítások, hogy nemcsak az autósok igényeit és a forgalmi adatokat vettük figyelembe, hanem a kerékpárosok érdekeit is. A kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében a következő időszakban is erre törekszünk.

Cseresnyés Péter kiemelte: ezen szakasznak, akárcsak a 7537-es jelű út többi részének helyreállítását a 2018-ban elindított átfogó úthálózat-felújítási projektje keretében valósítja, illetve valósította meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Terveik szerint az új területi operatív programból ugyancsak jelentős forrás jut majd a négy és öt számjegyű utak fejlesztésére. Az államtitkár személyesen figyel arra, hogy ez a cél is megfogalmazódjon a tervezési időszakban. Ugyanakkor – ahogy eddig is – a Magyar Falu Programban is folytatni kívánják az alsóbbrendű úthálózat felújítását.

Az elmúlt néhány év során a 7537-es jelű út több ponton – Páka dömeföldei településrésze, Kányavár, Lispeszent­adorján és Borsfa térségében –, összesen 1,37 kilométer hosszan újult meg, 236 millió forintból. A bázakerettyei szakasszal most újabb 500 méter kerülhet sorra. Az eddig elvégzett felújítások során hidegremix technológiával új alapréteget építettek, amire két réteg aszfaltburkolat került. Egy szakaszon füvesített földpadka, Lispeszentadorján átkelési szakaszán pedig zúzottkő padka épült. A kivitelezés folyamán pedig a meglévő vízelvezetési rendszer is megújult, részben útpadkafolyóka építésével.