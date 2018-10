Bazaltkőréteg kerül a surdi útra

Nem csak a belterületi, hanem a hegyi utak rendbetételére is nagy hangsúlyt fektetnek a településen. Pályázati támogatásból és önerőből közel két kilométeres útszakaszra kerül vastag bazaltkő-réteg.

A falu önkormányzata a Vidékfejlesztési Programból nyert több mint 35 millió forintot külterületi útépítésre.

Kanász János polgármester jelezte: nagy szükség volt a községhez közeli, élénk gyalogos- és járműforgalmú út korszerűsítésére.

– Sokan nevelnek fenyőt a hegyháton, ezért intenzív a közlekedés az említett szakaszon – mondta. – A mészkőfelület azonban nem időtálló, ezért rég szerettünk volna strapabíró utat építeni. A korántsem olcsó munkához nem volt meg az anyagi fedezetünk, ezért nyújtottunk be pályázatot. A finanszírozás mellett magunk is közel négymillió forintot teszünk az út modernizálásához – összegezte a község első embere. Ahogy azt is: a munka javában zajlik, egy hónapon belül végeznek a szakemberek a kivitelezéssel. Azt követően, még az idén, a másik hegyhátakon, nyolcszáz méteres szakaszon újabb utakat hoznak rendbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az utak mellett arra is kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a helybéliek komfortos és modern körülmények közt éljenek – folytatta a falu vezetője. – Több felújítás történt ebben az évben Surdon. Az óvodát 40 millió forintból korszerűsítettük, emellett, 16 millió forint támogatásból az idősek klubját is renováltuk. Az IKSZT épületét, ahol rendszeresek a programok, szintén korszerűsítettük, 20 millió forint támogatásból, a bútorzattól egészen a világítástechnikáig. A ház előtti járdát térköveztük, belügyminisztériumi finanszírozással, a burkolatot pedig saját költségvetésből, több mint másfél millió forintból újítottuk fel. A létesítmény ünnepélyes avatójára holnap kerül sor.