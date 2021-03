Bázakerettye szeretné jobban őrizni olajipari emlékeit

Az országban egyedülálló interaktív olajipari kiállítás létrehozásába kezdett bele a dél-zalai település önkormányzata. A munkálatok megkezdődtek, a tervek szerint szeptemberben adnák át azt a kiállítóteret, amely élményszerűen mutatja be a térség XX. századi gazdasági fellendülésének folyamatát, s az ahhoz kapcsolódó eseményeket.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

A nagyszabású projekt elsődleges célja, hogy a község az eddigieknél aktívabb és att­raktívabb módon őrizze meg az olajipari emlékeit, s ezáltal közvetve az idegenforgalmi célú fejlesztéseket is elősegítse.

A község polgármestere, Csatlós Csilla úgy fogalmazott lapunknak: Bázakerettyének és környékének olyan társadalmi változást hozott az olajkincs, ami évtizedekre meghatározta fejlődését. A kitermelés beindulásával párhuzamosan ugrásszerűen megnőtt a település lakossága, megjelent a térségben a műszaki értelmiség, új lakóépületeket emeltek, iskola, művelődési ház létesült, az akkoriban csak a városokra jellemző infrastruktúra és intézményrendszer alakult ki. A térség lakosságában pedig olyan szoros érzelmi kötődés alakult ki az olajipar iránt, amit vétek lenne nem kihasználni.

– Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ezt megtehessük – magyarázta a polgármester. – Még köztünk vannak azok a személyek, akiknek emlékeire, élményeire támaszkodhatunk, s akik örömmel részt is vesznek abban a projektben, amelyet szeretnénk megvalósítani. A tervünk több lábon áll, egyrészt már megkezdtük egy helytörténeti tárlat kialakításának előkészítését, ez abban a felújított egykori iskolaépületben kapna helyet, amelyet tavaly augusztusban adott át Cseresnyés Péter államtitkár úr, a térség országgyűlési képviselője. Itt kapnának helyet azok a tárgyak, amelyek a helyiek olajipari gyűjté­seiből, személyes hagyaté­kaiból származnak. Tervezzük egy szabadtéri olajipari múzeum létrehozását is, ez mintegy kéthektárnyi területen létesülne valamikor a későbbiekben, illetve még ez évben fel szeretnénk állítani néhai Pokker Ernő bányamérnök, a bázakerettyei üzem egykori vezetőjének emlékművét is. Pokker Ernőt a kommunista államhatalom a MAORT-perben szerette volna felhasználni, emiatt lett öngyilkos 1948-ban. Mi úgy tekintünk rá, mint a MAORT-per első és egyetlen, máig nem rehabilitált halálos áldozatára, ezért is szeretnénk méltó emléket állítani a tiszteletére. A program negyedik, s talán legfontosabb eleme egy interaktív olajipari kiállítóterem létrehozása lesz, amely kialakításának költségeit a Területi és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert pályázatból biztosítjuk.

Csatlós Csilla kiemelte: az egyelőre Olajcsapda munkacímen futó beruházás élményalapú, a kiállítási technikájában teljesen újszerű bemutatóhely lesz. Nemcsak egyedisége és témaválasztása teheti országos jelentőségűvé, de tematikája és kiállítástechnikája is, hiszen teljesen újszerű szemléletet hordoz. Versenytársa nincs, nemcsak a közelben, de Magyarországon sem. Magát a kiállítótermet egy, egykor szebb napokat látott épületben alakítják ki.

A környékbeliek körében csak Ökörnek nevezett objektum eleinte közösségi istálló, majd kocsma és presszó volt, de működött itt bolt is. Az utóbbi években az önkormányzat használta műszaki bázisként. Az évek során több átépítésen és felújításon esett át, a legutolsó felújítás során például új cserépfedést kapott. A tervezett kiállításhoz való megfelelés érdekében most nemcsak további felújítási és átalakítási munkálatokra lesz szükség, de belsőépítészetre és attrakciófejlesztésre is. A folyamat már el is indult, lezajlott a közbeszerzés, megkötötték a szerződést a kivitelezővel, így akár napokon belül kezdődhet az építési munka.

– Az interaktív bemutatóterem létrehozásában a zalaegerszegi Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum a szakmai partnerünk, a kiállítás szakmai alapjait velük együttműködve dolgoztuk ki – sorolta tovább a polgármester. – A szándékunk nem a kőolajbányászat technikai, műszaki oldalának bemutatására irányult, hiszen az tőlünk elérhető távolságban, éppen Zalaegerszegen látható, mi a kőolajbányászat, a kőolajkutatás történelmi és társadalmi hatásaival, annak emberi oldalával szeretnénk foglalkozni. A tervezett interaktív kiállítás ezért az első hazai olajmező történetének legfontosabb állomásait, a dél-zalai olajbányászat fénykorának meghatározó szereplőit, a kitermelés eredményeit, a kitermelésben alkalmazott fő technológiákat fogja bemutatni, mindezekkel párhuzamosan pedig magával a kőolajjal is megismerteti a látogatót, azzal az energiahordozóval, amely immáron több mint száz esztendeje a világgazdaság és a világpolitika fő mozgatórugója. A kiállítóterem egyik legfontosabb része maga az Olajcsapda, egy olajhordószerű terem lesz, ahol az olajbányászat sötét oldalát, egyebek közt a MAORT-pert tárjuk a látogató elé.

Csatlós Csilla végül azt is elmondta, egész éves nyitvatartású tárlatban gondolkodnak, amihez majd egy kisebb vendéglátórész, büfé, fagyizó és ajándékbolt is társul. Utóbbi azért is fontos, mert a szeptemberben megnyíló kiállítás ingyenes látogathatósága miatt értékesítésből terveznek olyan bevételekre szert tenni, amelyek legalább részben fedezetet biztosítanak majd a későbbi működési költségekre.