Bátran fogyasztható a csapvíz Zala megyében

A koronavírus-járvány idején is biztonságosan fogyasztható a csapvíz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közleménye szerint.

A DRV felhívja a figyelmet, hogy a vírusi az általuk használt fertőtlenítési folyamat során inaktiválódik, így az a szolgáltatott vezetékes ivóvizet nem veszélyezteti. A járvány időszaka alatt mindenki számára elérhető a csapvíz, senkinél nem fogják elzárni – írja cikkében a KeszthelyTV.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az ivóvíz fertőtlenítésnél használt szabadaktívklór-koncentrációnál inaktiválódik a koronavírus, hiszen védőburka megsérül, s elveszíti fertőző képességét mikor ezzel az anyaggal találkozik. A DRV Zrt. tájékoztatott: A szolgáltatott vezetékes ivóvizet nem veszélyezteti a koronavírus.

– A DRV Zrt. biztosítja az ivóvizet minden felhasználó számára. Sőt olyan intézkedéseket is vezettünk be, mint például a korlátozási moratórium, ami azt jelenti, hogy például azoknak a felhasználóknak, akiknek a számlatartozása miatt el kellene zárnunk az ivóvizet, nem fogjuk ezt megtenni. Pont azért, hogy hozzáférjenek, kezet tudjanak mosni, tudjanak tisztálkodni. És ezúton is arra biztatok mindenkit, hogy fogyasszák a csapvizet. Nem kell felhalmozni otthon PET-palackos ásványvizeket. Környezetbarát megoldás, nem terheljük műanyaghulladékkal a környezetet, különösen ebben az időszakban, amikor a szemétszállítás egy nagyon nehéz probléma lesz.” – mondta el Lakatos Edina sajtószóvivő a KeszthelyTV-nek.

A vizsgálólaboratóriumaikban a felhasználókhoz eljuttatott ivóvíz minőségét folyamatosan kontrollálják, a vizsgálatból közel 900 ezer készül évente Magyarországon.

A DRV a járványhelyzetre tekintettel felfüggesztette a személyes kontaktussal járó tevékenységeket.

– Bezártuk az ügyfélszolgálati irodáinkat, a bekötési vízmérők cseréjét,, a mellékvízmérő cseréket, a plombálásokat, a leolvasásokat mind későbbi időszakra átütemeztük. A személyes közműegyeztetéseket, a kivizsgálásokat, a diagnosztikai tevékenységet is felfüggesztettük, illetve későbbre ütemezzük azokat a karbantartási munkálatokat is, mint például a hálózat-tisztítás, a medence, a víztorony és a glóbusmosatás, ami vízhiánnyal járna. Tehát az most az elsődleges szempont, hogy biztosítsuk mindenkinek a vizet – tette hozzá a sajtószóvivő.