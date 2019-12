Bárki részt vehetett Zalakaros karácsonyfájának feldíszítésében

Vasárnap aki kedvet érzett hozzá, közreműködhetett a város karácsonyfájának feldíszítésében.

Ahogy minden településen, Zalakaroson is az advent jegyében zajlik ez az időszak, és számos színvonalas program várja az érdeklődőket. A Gyógyfürdő téren minden hétvégén adventi vásárban kínálják portékáikat a kézművesek, most szombaton és vasárnap népi játszóház, Mikulás-futás, a Zalakarosi Fúvósok koncertje, betlehemi műsor és szentmise is segítette az ünnepre hangolódást.

Tegnap délelőtt pedig Zalakaros közös karácsonyfáját díszíthették fel azok, akik kedvet éreztek hozzá az Isteni Irgalmasság-templom előtt – miközben odabent a szentmise után a Zalakarosi Női Kar adott koncertet. Az adventi kavalkád folytatódik jövő hétvégén: szombat 16 órától a Nagyrécsei Ritmus Könnyűzenei Kórus szerepel a Gyógyfürdő téren, vasárnap pedig a Zalakarosi Fúvósegyüttes ad koncertet a templomban.