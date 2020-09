„Barbár” módon vágták volna le az ágakat Újudvaron?

Olvasónk, Megyesi Tibor azzal a panaszával kereste meg lapunkat, hogy öreghegyi birtokán az E.ON által megbízott vállalkozó „barbár” módon vágta le cseresznyefája ágait.

A férfi azt mondta: úgy véli, az ágak nem veszélyeztették a hegyhát többi pincéjének villamos ellátását, legfeljebb az övét, az ingatlanába bemenő légvezetéket, ám ez se biztos – mindenesetre nyilván, az az ő sara lett volna, nem érti, az E.ON-nak mi köze ahhoz. Azt is mondta: szerinte az ágakat „barbár” módon, a szükségesnél mélyebben és nagy, 40–50 centiméteres csonkokat hagyva vágták le.

– Azt gondolom, semmi nem indokolta ezt az erőteljes beavatkozást – mutatta a helyszínen a megcsonkított fát és alatta a levágott részeket. – Ráadásul, ha már egyszer levágták ezeket az ágakat, miért hagyták itt? Egyébként én beszéltem már szakemberrel, aki hozzáértő módon rendbe rakta volna a fa koronáját – de most már okafogyottá vált a dolog.

Megyesi Tibor jelezte: két évvel ezelőtt találkozott az E.ON-illetékesekkel a pincéjénél, éppen akkor ért oda, amikor azok neki akartak állni a munkának, amit még meg tudott akadályozni azzal, hogy elküldte őket. Most elkésett.

Megkerestük az ügyben Varga Ivettet, az E.ON regionális kommunikációs szakreferensét, aki azt válaszolta: Újudvar-Öreghegyen azért volt szükség a gallyazásra, mert a vezetékek közé nőtt faágak üzemzavart, áramszünetet okozhatnak. A munkálatokról az önkormányzatot előzetesen tájékoztatták.

– Amikor a fák, faágak túl közel vannak a vezetékekhez, akkor főként szeles, viharos időben a vezetékekhez csapódnak és ezzel zárlatot, áramszünetet okozhatnak – magyarázta Varga Ivett. – A szabályok szerint ennek elkerülésére a vezetékek közelében lévő növényzetet az ingatlantulajdonosoknak (önkormányzatoknak, vagy magánszemélyeknek) rendszeresen gondozniuk kell. Amennyiben ez nem történik meg, az E.ON szerződött vállalkozóval végezteti el a gallyazást, hiszen az élet- és vagyonbiztonság feltételeinek megteremtése kötelességünk. Ez a kötelezettség az elosztóhálózat teljes egészére, az egyes ingatlanokhoz leágazó csatlakozó vezetékekre is vonatkozik. Amikor egy csatlakozóvezetéknél keletkezik probléma a gallyazás elmaradása miatt, az nem csupán az adott ingatlannál okoz áramszünetet. Ilyenkor az adott szakasz biztosítéka reagál a zárlatra, azaz jellemzően 10–15

szomszédot is érint a meghibásodás. Emiatt is fontos a gallyazás teljes körű elvégzése. Amennyiben a tulajdonosok jelzik szándékukat a villamos hálózatot veszélyesen megközelítő növényzet levágására, a szolgáltató a gallyazás biztonságos elvégzéséhez, annak időtartamára a szükséges szakfelügyelettel, térítésmentesen áramtalanítja az adott vezetékszakaszt. A fák biztonsági övezetére pedig a következő szabályok vonatkoznak: 1 kV névleges feszültségszintig a szélső vezetőtől oldalirányban mérve 1-1 méternek kell maradnia (jelen esetben erről van szó), 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2-2 méter, 35 kV felett, 200 kV névleges feszültségszintig 3-3 méter a védőtávolság. A gallyazást úgy kell elvégezni, hogy a növényzet éves növekedését figyelembe véve, a biztonsági övezet a következő gallyazás elvégzésekor még minimálisan az előírt méretű legyen.

Varga Ivett végül hozzátette: a törvény szerint az eltávolított növények a terület tulajdonosát illetik (hiszen a fa is az övé), ebben az esetben az önkormányzatot, mely a megállapodás alapján gondoskodik a levágott ágak eltávolításáról.