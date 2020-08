Baráti meghívásra látogattak Fejér megyébe a söjtöri polgárőrök

Söjtör egyesületének tagjai szolgálaton kívül is szívesen töltik együtt az idejüket – az elmúlt hétvégén például lövészeten jártak Fejér megyében.

A polgárőrségnél szigorú előírás a fegyvertelenség, és ezen természetesen a söjtörieknek sem áll szándékukban változtatni. A programra való meghívás kedves baráti gesztus volt, amit nem lehetett visszautasítani.

– A falu Öreghegyén pár éve vásárolt birtokot magának az egyébként Veszprém megyében élő Erdei Sándor – mesélte Török Iván, a Söjtöri Polgárőr Egyesület elnöke. – Több ilyen család is rendelkezik szőlőbirtokkal nálunk, ezek igyekeznek beilleszkedni a közösségbe, részt venni a rendezvényeken. Sanyi bácsi pedig ráadásul odahaza a Lepsényi Lőegylet égisze alatt üzemelteti a Füle településen található lőteret is, ide hívott meg bennünket baráti együttlétre.

A vendégek a kispuska és több pisztoly mellett kipróbálhatták az agyaggalamb-lövészetet is, a legtöbb sikerélményt pedig – nem meglepő módon – a maroklőfegyverek tartogatták számukra. A programhoz – melynek a felek szándékai szerint lesz folytatása is – a helyben és bográcsban készült ebéd elfogyasztása is hozzátartozott.