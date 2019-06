Baranyai Máté költő a Hagyományőrző Mariska Udvarban

Baranyai Máté nemrég már ötödik alkalommal járt Zalában. Zalaszentgróti látogatása után Kehidakustányra, a Hagyományőrző Mariska Udvarba invitálták.

A balatonfüredi költő nagy népszerűségnek örvend hazájában, Veszprém megyében. A szervezők szerették volna, ha Kehidakustányban is megismerik a tehetséges fiatalembert, ezért különleges irodalmi estet rendeztek a Kehidakustányi Turisztikai Egyesülettel.

Baranyai Máté egy órával a kezdés előtt meg is érkezett, számolt be róla Varga Ibolya. „A találkozó előtt Baranyai Máté körülnézett a környéken. Bódi László –Cipő – képével a pólóján nagy feltűnést keltett a helyi étteremben. 19 óra után Gergely tanár úr köszöntötte az érkezőket és egy kis interjúval indította a programot. Máté elmesélte, hogy már kisdiák korában írogatott, folyton lázadt minden ellen, mint például tisztasági csomag, matekdolgozat, és gondolatait papírra is vetette. Ez az érzés máig megmaradt, amit a slam poetry esteken polgárpukkasztó szöveggel, fantasztikus rímekkel prezentál.

A „Vers a falon” programsorozat a közösségi oldalakon, „falakon” publikált írásokról kapta a nevét, mely aztán egyik kötete címe is lett a tizenkettőből. Mindenféle műfaj felismerhető költeményeiben, a lírai szerelmes verstől a groteszk skiccig. A publikum hol sírásra görbülő, hol tátott szájjal hallgatta a jobbnál jobb szerzeményeket, Gergely János és maga Baranyai Máté tolmácsolásában. Tiszta szívű, szókimondó stílusával magával ragadta közönségét. Az estet Bangó Balázs koronázta meg gitárjátékával és énekhangjával, aki két versét is megzenésítette a füredi szerzőnek.”