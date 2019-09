Bánhatod, ha lemaradtál – Elképesztő bulit csinált pénteken az AWS (videó)

Zuhogó esőben indult Zalaegerszegen az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál péntek délután. Sajnos az időjárás miatt a felvonulás elmaradt, de az esti koncertekre senkinek nem lehet panasza.

Több sztárfellépő is érkezett a megyeszékhelyre, de a legjobban várt koncert, kétségtelenül a tavalyi Eurovíziós Dalfesztiválról is ismert metal zenekaré, az AWS-é volt. A rossz idő ellenére rengetegen voltak kíváncsiak Siklósi Örsre és bandájára, akik ezúttal sem okoztak csalódást a rajongóknak.

Azt eddig is tudtuk, hogy a budakeszi fiúk tudnak bulit csinálni, de élőben átélni egy ilyen energikus koncertet sokkal nagyobb katarzis. Az effektekkel sem spóroltak: jó metal zenekarhoz méltóan elképesztő neonfények és füstgép dukált a műsorhoz. A frontember a közönséget is folyamatosan megdolgoztatta. A legkisebb bekiabálás sem maradt válasz nélkül, ráadásul többször egyszerűen csak leugrott a színpadról, hogy kezet fogjon az első sorban állókkal, vagy éppen egész egyszerűen átmásszon a kerítésen és bemásszon a tömegbe. Az AWS koncerjeire mindig jellemző volt ez a fajta közvetlenség, amely az egyik legnagyobb erénye is a csapatnak.

A zenekar elsősorban a frissebb dalaival készült Zalaegerszegre: felcsendült többek közözött a Fuss!, a Fekete részem és a Még lélegzem is.

Legismertebb daluk az Eurovízión előadott Viszlát nyár csak a ráadásban csendült fel, de a koncert során hallhattunk egy elképesztő feldolgozást az Ossian Éjféli lány című slágeréből, és mivel dobosuk Veress Áron éppen a születésnapját ünnepelte, a Boldog születésnapot is elhangzott, természetesen egy kicsit metalosabb verzióban…