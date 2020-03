Balogh László visszahívta a tanácsnokokat, alpolgármesternek nevezte ki Bizzer Andrást

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere pénteken sajtóközleményben jelentette be, hogy a veszélyhelyzetben meghatározó törvényi rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzat közgyűlésének jog- és hatásköreit ő mint polgármester gyakorolja, és a költségvetés megóvása érdekében visszahívja a közgyűlési többség által választott öt tanácsnokot, a képviselők tiszteletdíjait pedig visszaállítja a választások előtti szintre.

Mint ismeretes, Nagykanizsán az őszi önkormányzati választásokat követően felemás helyzet alakult ki, mivel a polgármesteri pozíciót a kormányoldali támogatott Balogh László, míg a közgyűlési többséget az ellenzéki koalíció nyerte el. Az egyetlen fős közgyűlési többség számos korábbi jogkört vont el a polgármestertől, és öt tanácsnokot nevezett ki. Most Balogh László visszaállította a korábbi gyakorlatot. Őt kérdeztük a döntése hátteréről.

– Már mindenki tudja, hogy a múlt héten hazánk egész területén rendkívüli jogrend lépett életbe, hogy a koronavírus elterjedését mérsékeljék, és ebben a polgármestereknek is komoly mozgásteret biztosítottak – kezdte Balogh László. – Nagyon fontos volt e rendelkezés, hiszen az említett rendkívüli jogrend, kissé leegyszerűsítve, annak legfőbb garanciája, hogy gyorsan és a lehető legszakszerűbben adhassunk válaszokat a folyamatosan érkező kihívásokra. Úgy kell elemi intézkedéseket meghozni, hogy nincs elegendő idő minden politikai fél meghallgatására, a különböző nézőpontok és eltérő vélemények ütköztetésére, bizottsági és egyéb fórumok összehívására, különösen egy, az együttműködést csak szóban mímelő ellenfél esetében. Most Kanizsán számos olyan döntést kell meghozni sürgősen, melyeknél nincs idő a szakembereken kívül más egyeztetési körökre. Ugyanakkor a pánik és a fejetlenség megelőzése végett egycsatornás kommunikáció szükséges, tehát csak a hiteles, a kormánytól származó információk érvényesek, helyben pedig kizárólag a polgármester a tájékoztatás fókusza. Én folyamatosan megteszek minden tőlem telhetőt, tájékozódom a szakemberektől, és minden közösségünket érintő információt azonnal megosztok az emberekkel. Mindezen körülmények közepette azonban, és ezt hangsúlyoznom kell, jelenleg megállapodás hiányában nincs alpolgármesterünk. Tehát bármi történik velem egy ilyen veszélyhelyzeteben, döntéshozó nélkül maradna a város. Ami bizonyosan fejetlenséget, káoszt okozna. Ezért a járvány miatt megnövekedett legsürgősebb feladatok ellátását, megoldását követően kineveztem a másfél évtizedes önkormányzati tapasztalattal rendelkező képviselőtársamat, Bizzer Andrást helyettesemmé. Így bármilyen váratlan esemény történik is, a város stabilitása megmarad, ami most a legfontosabb ebben a rendkívüli helyzetben.

A polgármester jelezte továbbá, hogy az alpolgármesteri kinevezés mellett a tanácsnokokat is visszahívta.

– Az elmúlt néhány nap igazolta azt a sajnálatos korábbi tapasztalatot, hogy a tanácsnokok a megemelt bérezésükön kívül semmiben nem különböznek egy megválasztott önkormányzati képviselőtől – folytatta a polgármester. – Nincs e pozíciónak döntési jogosítványa, amit a kormányhivatal jelzett is felénk. Csak véleményezhetnek, ami amúgy minden önkormányzati képviselő feladata, kötelessége, csak ők nem a tanácsnokok által kapott kiemelt bérért teszik mindezt. Ráadásul már nem négy, hanem a legutóbbi közgyűlés óta öt ilyen felesleges pozíciót fizetett a város. Mindezt ebben a rendkívüli helyzetben nem engedheti meg magának egy település sem. Hiszen minden egyes forintra szükség van és lesz a költségvetésben, hogy most segítsünk a veszélyhelyzetben, utána pedig a gazdasági sokkot és károkat tudjuk enyhíteni. Ezért nemcsak a tanácsnoki pozíciókat és bérezést szüntettem meg, hanem visszaállítottam az összes képviselő korábbi, alacsonyabb mértékű javadalmazását is.

Balogh László hozzátette: az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is ő látja el a továbbiakban.

– Egy félreértést mindenképpen tisztázni kell a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan. Nem visszavettem a cégek tulajdonosi jogainak gyakorlását, és nem visszavettem a korábbi közgyűlések során elvett polgármesteri jog- és hatásköröket a bizottságoktól, hanem a jelenleg hatályba lépett törvényi rendelkezések értelmében ezen jog- és hatásköröket most a polgármester gyakorolja – magyarázta el Balogh László. – Ez a jelenlegi törvényes állapot, és – hozzátehetjük – ez a jelenleg a legészszerűbb és a szükségszerű megoldás is. Mert nem feledhetjük, hogy várhatóan még hónapokig a legfontosabb az emberek egészségének megóvása, a biztonságuk és biztonságérzetük fenntartása lesz. Minden rendelkezés és utasítás az ő érdeküket szolgálja. Mert ez most nem az emberek közötti harc, hanem a veszéllyel és a vírussal való küzdelem ideje. Ezért is kérek mindenkit a felelősségteljes, együttműködő viselkedésre, mert most mindannyian vizsgázunk önmagunk és embertársaink közös védelméből, szolidaritásból és segítőkészségből.