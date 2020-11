Balogh László: 202 fő van karanténban Nagykanizsán

Nagykanizsa polgármestere csütörtökön ismertette a legfrissebb adatokat. A tájékoztatót változtatás nélkül közöljük!

„Tisztelt Kanizsaiak!

Egész Európában romlik a járványhelyzet, a második hullámban világszerte és Magyarországon is rosszabbak a számok, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása.

A ma reggeli adatok szerint Nagykanizsán 202 fő van karanténban, és közülük 148 főnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. A városban végzett mérések szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja nőtt a szennyvízben, ami arra utal, hogy a fertőzöttek száma a következő napokban több lesz.

Tavasszal, az első hullám idején a Teleki utcai idősek otthona falai közé nem sikerült beférkőznie a vírusnak, most azonban a legnagyobb óvintézkedések ellenére is a gondozók és gondozottak közül 20 főnek pozitív lett a tesztje. Az otthon vezetőjével folyamatosan tartom a kapcsolatot, s biztos vagyok abban, hogy az intézmény munkatársai a rendkívüli helyzetben az időseket fegyelmezetten, alázatosan és szeretettel látják el, ahogy mindig is tették. Hozzájuk hasonlóan az önkormányzat is minden tőle telhetőt megtesz, hogy az otthonban élő szeretteinket a legnagyobb biztonságban tudhassuk!

Ezúttal is kérem Önöket, hogy vegyék komolyan az óvintézkedéseket! Tartsák be a szabályokat, intézkedéseket, mert a védekezés közös felelősségünk!

Vigyázzunk egymásra!”