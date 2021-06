Ballagnak a Mindszenty-iskolában is

Szentmisével egybekötött ballagási ünnepséget tartott szerdán a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, ahol a 12. b osztálytól vettek búcsút. A 31 diákot Kürnyek Róbert iskolalelkész és Csordás Róbert igazgató az életben való további helytállásra buzdította.

– Vágynék arra, hogy az itt eltöltött időre szívesen gondoljatok, s majd amikor anyukák, apukák, nagyszülők lesztek, gondoljatok arra, hogy mi mindent tanultatok itt – mondta Kürnyek Róbert. – Azok a tanárok, akik itt tanítottak, most elengednek titeket, „háromnegyedes” felnőtteket. Nem fogják látni azt, hogy boldogok vagytok-e, megtaláltátok-e hivatásotokat vagy életetek párját, helyetek a világban, ám kinézik belőletek azt, hogy nagyszerű dolgokra vagytok képesek. Arra hívlak titeket, hogy a Jóisten szemével próbáljátok látni az itt eltöltött időtöket. Ki az, akiért hálás vagy, mi az, amit itt a Mindszentyben tanultál.

A diákok nevében Pölcz Veronika köszönt el az iskolától, a tanároktól. Csordás Róbert igazgató az együtt töltött négy évet idézte fel.

– Önök most részeivé váltak, ha szabad azt mondanom, építőivé váltak ennek az iskolának. Hiszen egy iskola legnagyobb értékei nem a kövekben, nem az eszközökben vannak, hanem az emberekben. Akik nap mint nap e falak között végzik sokszor egyáltalán nem látványos és néha nem is eredményes munkájukat. Ők, a tanár és diák, nevelők és technikai személyzet adják az iskola szellemiségét, a legfőbb értéket. Ma az építők egy csapata elhagyja a munkaterületet. Éppen azok, akik már félszavakból is megértették, hogy mi is, ami legfőbb közös célunk a napi küzdelmeinkben. Ők már megértik, hogy tanáraik és nevelőik az eddig eltöltött évek minden percében azt sugallták, hogy létünknek feltétlen értelme van. Szeretném, ha továbbra is gyermeki kíváncsisággal és nyitott szívvel járnának a világban, mutatva és tovább örökítve az olyan maradandó értékeket, mint a nagylelkűség, az őszinteség, a becsületesség, a hazaszeretet, az emberség.

A rendezvény végén a tantestületi dicséreteket adtak át, majd kiosztották az érettségi és a gimnáziumot lezáró bizonyítványokat. Emellett a Szalai házaspár átadta az évenként odaítélt Szidónia-díjat, valamint kiosztották az iskola saját alapítású díjait.

Az iskola a többi intézményhez hasonlóan szűkkörűen rendezi idén a ballagásokat, ezekben a napokban egyenként köszönnek el az általános iskolás és gimnazista osztályoktól.