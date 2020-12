Balesetveszélyes járdaszakaszt újítottak fel Reszneken

Mintegy ötszáz méternyi járdaszakaszt újíttatott fel ez évben a település önkormányzata. A közel hatmillió forint értékű beruházás ünnepélyes avatóját tegnap tartották a községben.

Ennek során Kercsmár István polgármester elmondta: a község járdái olyan rossz állapotban voltak, hogy akár balesetveszélyesnek is minősíthették őket. Leginkább azért, mert 20-25 év alatt elhaszná. Amikor az adósságkonszolidáció révén kétszeri állami támogatásban részesült a település, akkor a Kossuth utcai járdát rendbe tették, ám a Petőfi utcai rész kimaradt. Elsősorban azért, mert ez a szakasz a közútkezelő tulajdonában volt, ezért először át kellett venniük, s csak azt követően pályázhattak a rendbe tételére.

– Egy belügyminisztériumi pályázat révén sikerült ötmillió forintos támogatást elnyernünk, ezt kellett 800 ezer forint önerővel kiegészítenünk – folytatta a polgármester. – A felújítás során a Petőfi utcában és a Mártírok útján mintegy ötszáz méternyi rész készült el, a korábbinál jobb minőségben, amit nem csak mi állítunk, de a helyi lakosok részéről is folyamatosan kapjuk a megerősítést.

Az avatóünnepségen jelen volt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki a folyamatos fejlesztései miatt példaértékű településnek nevezte Reszneket, illetve arról is beszélt, hogy az állam rengeteg pénzt fordít a közlekedési infrastruktúra folyamatos fejlesztésére. A járdák felújítása szinte minden egyes településen feladat – ahhoz kérik is a támogatást az önkormányzatok –, de ezeknek a közlekedésbiztonságot növelő beruházásoknak akkor van értelmük, ha be is töltik a funkciójukat, s a helyi lakosok használják is a járdákat.