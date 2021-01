Balesetveszély miatt lezáratták a novai alsó-hegyi, 10 éve épült kilátót

Balesetveszély miatt lezáratta az Alsó-hegyen található kilátót az önkormányzat. Az alig több mint tíz éve, egy térségi turisztikai program keretében emelt faszerkezetes építménynek elkorhadtak a tartóoszlopai.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Németh József polgármester úgy fogalmazott: az elmúlt évek bebizonyították, hogy nem volt túl szerencsés a Zalában több helyen is megtalálható kilátók kialakítása, mert azokat annak idején oly’ módon építették, hogy lábazatuk csapadékos időjárást követően akár hosszabb ideig is vízben marad. A novai torony esetében is vélhetően ez okozta az északi oldal fenyőfa tartóoszlopainak idő előtti korhadását.

– Tudunk olyan környékbeli, faszerkezetű kilátóról, ami hasonló okok miatt már össze is dőlt, mi ezt a fejleményt szeretnénk elkerülni – magyarázta Németh József. – Ezért a közvetlen balesetveszély megelőzése érdekében első lépésként lezártuk a kilátót, megtiltottuk annak használatát, majd olyan műszaki eljárást próbáltunk keresni a felújításra, ami a problémára hosszabb távú megoldást kínál. Ezért döntöttünk úgy, hogy az alsó farészeket fém tartóelemekre cseréljük, hiszen azok sta­bilabbak, tartósabbak, jobban ellenállnak az időjárásnak.

Németh József azt is hozzátette: mindezt oly’ módon oldják meg, hogy magát a tornyot nem bontják el, hanem daruk segítségével megemelik az egész épületet, s úgy helyezik be az új tartóelemeket. Ha szükséges, akkor a lábazatot is megerősítik. Ez a megoldás egyrészt lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiekben a faszerkezet további részeit – azaz a magasabban található tartóelemeket – is fémre cseréljék, ugyanakkor az is tény, hogy maga a módszer elég költséges – az előzetes kalkulációk szerint

mintegy másfél millió forintba kerül –, amit egyéb forrás hiányában saját erőből lesz kénytelen finanszírozni a település.

A novai Alsó-hegy 13,5 méter magas kilátója 2009-ben épült 3,8 millió forintos költségvetéssel. A beruházás 85 százalékára térségi turisztikai program biztosította a fedezetet, míg a fennmaradó hányad két részre oszlott: részben a települési, részben pedig a megyei önkormányzat biztosította a fejlesztéshez.