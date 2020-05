Balaicz Zoltán: Zalaegerszeg lenne az első vidéki város ahol megjelenne a PCR tesztelést végző mobil tesztpont

Balaicz Zoltán, zalaegerszegi polgármester szerdai közleményét változtatás nélkül közöljük!

„Budapest után első vidéki helyszínként Zalaegerszegen jelenne meg a már nem gyorstesztet, hanem PCR tesztelést végző mobil tesztpont. Olyan területet kértek, ahol nagy számban vannak parkolók. A tesztpont nem csak a városra koncentrálna, hanem a megyét és a régiót is szeretné lefedni. Részben egyetemi kutatásokat végeznek majd a mobil laborban, részben pedig önköltséges PCR tesztelésre lehet bejelentkezni (amire eddig magánúton nem volt mód, csak a népegészségügyi hatóság által). Helyszínnek a sportcsarnok környékét javasoltam. A nagyobb parkolásra alkalmas terület azért kell, mert a metódus alapja, hogy a nukleinsav alapú, orr- és garatnyálkahártyából történő mintavétel az egyén gépjárművénél történik, így minimálisra csökkenthető az érintkezés, és a további fertőzés esélye.

A tesztelés folyamatosan zajlik

– Önkormányzati finanszírozásban 600 gyorsteszt végeztünk el az egészségügyi és idősügyi intézményeinkben április 17-18-19-én.

– Szintén önkormányzati finanszírozásban újabb 1.000 tesztet csináltatunk az intézményeinkben május 8-9-10-én.

– Az országos egyetemi reprezentatív kutatás keretében Zalaegerszegen 143 fő tesztelésére kerül sor (PCR teszt és vérvétel is).

– Külön köszönet illeti a mentőszolgálat helyi vezetőjét és kollégáit, emberfeletti munkát végeznek a járványügyi védekezés során. Az elmúlt hetekben egyébként elvégeztek 1.912 gyorstesztet és 830 PCR tesztet is.

– Zala megyében magánúton egyedül a zalaegerszegi Integrity Magánklinikán lehet gyorstesztet elvégeztetni, itt is már több százan megfordultak.

– Most pedig a PCR mobil állomás megjelenésével újabb lehetőség nyílik meg.

Így eddig több mint 5.000 tesztelésre került sor, amivel élen járunk a települések között. Előny, hogy így több tünetmentes hordozót is sikerült kiszűrni, hátrány, hogy a tesztelés mindig csak egy adott pillanatot mutat, hamis biztonságérzetet kelthet, holott a negatív teszteredmény után akár egy órával is bárki megfertőződhet.

Újabb helyi nagyvállalat ajánlott fel a városnak 5.000 orvosi maszkot. Az adományt hétfőn vesszük át és az egészségügyi, szociális intézményeinkbe fogjuk eljuttatni.

Helyi, magukat megnevezni nem kívánó vállalkozók 3.000 orvosi maszkot adományoztak az önkormányzatnak.

A ZMT Hungary Kft. 250 darab FFP2-es maszkot ajánlott fel a városnak.

A Willis Hotel kínai tulajdonosának 10.000 orvosi maszkot tartalmazó adományát holnap veszem át.

Az átláthatóság és a korrekt beszámolás érdekében szeretném jelezni, hogy eddig közel 110 millió forintot költött az önkormányzat járványügyi védekezésre, melynek fedezete az idei évre tervezett városi programok, rendezvények, konferenciák, fesztiválok, és egyéb fejlesztések, felújítások elhagyása volt:

– 60 ezer maszk megrendelése minden zalaegerszegi lakosnak: 26.520.000 Ft (egy darab ára 348 Ft + Áfa, azaz 442 Ft, szorozva 60 ezerrel)

– 60 ezer maszknak steril tasak: 660.000 Ft (11 Ft egy darab, szorozva 60 ezerrel)

– 60 ezer boríték: 420.000 Ft (7 Ft egy darab, szorozva 60 ezerrel)

– Etikett címkék: 30.000 Ft (10 Ft egy ív, szorozva 3 ezerrel)

– 60 ezer maszk postázása: 8.820.000 Ft (147 Ft, szorozva 60 ezerrel)

– ZEGESZ intézményen keresztül 7200 maszk az egészségügyi, idősügyi, bölcsődei, óvodai, hivatali dolgozóknak: 4.360.000 Ft

– 2500 sebészeti maszk az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak és az időseket segítő polgárőröknek: 1.110.000 Ft

– 1000 FFP2 maszk a háziorvosoknak, ügyeleten dolgozóknak: 1.500.000 Ft

– 1200 FFP2 maszk az asszisztenseknek, ügyeleten dolgozóknak: 1.820.000 Ft

– Orvosi felszerelések: 1.050.450 Ft (gumikesztyű, védőszemüveg, fertőtlenítőszer)

– Zalaegerszegi Gondozási Központ (idősotthonok) járványügyi védekezésének támogatása: 7.000.000 Ft

– Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 1.000.000 Ft (krízis csomag, tartós élelmiszer a rászorulóknak)

– Rendelők fertőtlenítése: 760.000 Ft

– 100 darab FFP3 maszk: 1.143.000 Ft

– Intézményi tesztelések: 19.200.000 Ft

– Segít a város idősellátási program: 4.545.000 Ft (március 23-tól)

– Szociális étkeztetés: 6.090.000 Ft (március 23-tól)

– Közterületi fertőtlenítés: 18.330.000 Ft (március közepe óta)

– Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény járványügyi védekezésének támogatása: 5.000.000 Ft (védőeszközök: overall, lázmérő, mosható köpeny, gumikesztyű, fertőtlenítőszer, FFP2 maszk)

– ÖSSZESEN: 109.358.450 Ft

Szomorú, hogy pont az 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 135 esztendős jubileumi évfordulójának évében, továbbá a ZTE megalapításának 100 éves és a trianoni békediktátum aláírásának 100 éves évfordulóján nem lesznek programok, fesztiválok, rendezvények és megemlékezések Zalaegerszegen, de az egészség védelme mindennél fontosabb!

Zalaegerszegi adatok

A mai adatok szerint a 268 ezer lakosú Zala megyében eddig összesen 140 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést annak megjelenése óta (ez a megye lakosságának 0,05 %-a). Közülük sokan már felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek. Összesen a 140 főből 5 személy halt meg (a 373 magyarországi halott 1,3 %-a, valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségük volt). A 140 főből az elmúlt két hónapban összesen 48-an kerültek kórházba, 92-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 73 fő. (Az összes eddigi 271 határozatból 198 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 22 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában, a Csillag közi Óvodában és a Petőfi utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 46 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 5 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 89 fő vette igénybe. Szociális alapon 338 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.355.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.” – írja a közlemény.