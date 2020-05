Balaicz Zoltán szerdai információi a koronavírus-járvány zalai vonatkozásairól

Balaicz Zoltán polgármester szerdai közleményének koronavírus-járványra vonatkozó részét változtatás nélkül közöljük.

A tovább növekvő szülői igények miatt június 2-től, keddtől újabb bölcsődét, a Cseperedő Bölcsődét is megnyitjuk a kiscsoportos gyermekfelügyelet céljára.

Egy magát nyilvánosan megnevezni nem kívánó cég 200 gumikesztyűt és egy fertőtlenítő ózongenerátort adományozott az önkormányzatnak.

A Zalai Szafari Klub Vadásztársaság 2 tonna vadhúst adományozott ma a Zalaegerszegi Családsegítő és Gyermekjóléti Központon keresztül 400 rászoruló család számára, a fagyasztott élelmiszercsomagokat a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének önkéntesei juttatják el a családokhoz.

A Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete szintén gyűjtést szervezett és rászoruló családoknak juttatnak el tartós élelmiszert, gyümölcsöt, zöldséget tartalmazó csomagokat.

A 31 vállalkozó és cégvezető részvételével megalakult jótékonysági Zalaegerszegi Patrióta Klub a mai napon 10 ezer maszkot adományozott a pózvai állami intézménynek.

Továbbra is él az az országos rendelkezés, hogy kötelező a maszk viselése boltokban, üzletekben mind a vásárlóknak, mind pedig az eladóknak, kötelező továbbá a maszkok hordása tömegközlekedési eszközökön, valamint az újranyitó vendéglátó egységek esetében a vendégeket kiszolgálóknak!

Továbbra is az idősek a legveszélyeztetettebbek, így rájuk ezután is különös gondoskodással kell vigyáznunk. Ehhez az ő együttműködésük is kell, kérem, hogy lehetőleg maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben mozduljanak ki, piacra, üzletekbe és boltokba pedig a nekik fenntartott idősávban (9-12 óra között) menjenek.

Sokszor merül fel kérdésként, hogy miért magas a fertőzöttek száma Zalában (a szám relatív, hiszen a megye lakosságának 0,08 %-át jelenti). Egyrészt Zalaegerszegen önkormányzati finanszírozás keretében jelentős tesztelési tevékenységet folytatunk, másrészt a fertőzöttek döntő többsége zárt közösségekben, idősotthonokban, illetve fogyatékkal élők otthonában lett regisztrálva.

Az első koronavírusos beteget március 16-án regisztrálták Zala megyében (egy türjei hölgyet), azóta összesen 231 főnél mutatták ki a fertőzést (ez a 268 ezer lakosú megye 0,08 %-a).

A 231 betegből mostanra 81-en meggyógyultak, a jelenleg aktív betegek száma 143 fő (aktuálisan a megye lakosságának 0,05 %-a).

Összesen 142 fő zárt közösséghez, bentlakásos otthonhoz tartozott, illetve tartozik (ellátott, vagy dolgozó).

A 231 betegből az elmúlt két hónapban összesen 77-en kerültek kórházba, 154-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

A 77 kórházba került betegből összesen 6 fő volt lélegeztetőgépen.

A 231 betegből az elmúlt két hónapban összesen 7 személy halt meg (nem egyeznek a lélegeztetőgépre kerültekkel – a 7 fő a 470 magyarországi halott 1,5 %-a – valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségben szenvedtek).

Szerencsére az elhalálozás száma rendkívül alacsony. Míg 2020 első negyedévében koronavírusban Zala megyében 7 személyt halt meg, addig minden egyéb más betegségben (szív- és érrendszeri, daganatos, stb.) sajnos ez a szám jóval nagyobb. Természetesen egy ember halála is óriási veszteség, ezért ismét felhívom a figyelmet a fokozott védekezésre!

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 92 fő. (Az összes eddigi 329 határozatból 237 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében és az Űrhajós utcai Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 51 ilyen gyermek volt. Erre természetesen egész nyáron lehetőség lesz!

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában, a Csillag közi Óvodában, a Petőfi utcai Óvodában, a Kodály utcai Óvodában, a Kosztolányi téri Óvodában és a Radnóti utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 126 ilyen gyermek volt. Erre szintén egész nyáron lehetőség lesz!

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 92 fő vette igénybe. Szociális alapon 334 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.552.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel:

Balaicz Zoltán

polgármester – olvasható bejegyzésében.