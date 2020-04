Balaicz Zoltán: Még 32 ezer maszkot postáznak ki Zalaegerszegen (videó)

Maszkok kiszállítása

Eddig 28 ezer maszkot postáztunk ki a zalaegerszegi polgárok részére, a maradék 32 ezret a következő 2 hétben, ütemezetten juttatjuk el. A varrást és a csomagolást a húsvéti ünnepek elteltével a mai naptól folytatják a munkatársak és az önkéntesek. A steril, higiénikus, ellenőrzött borítékolást a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban végzik az intézményrendszer munkatársai. Hatalmas feladat mind a 60 ezer darab becsomagolása, nagy köszönet érte, büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük valamennyi postai dolgozónak és kézbesítőnek is a munkáját! Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen csökkenhet a járvány terjedése. A maszkok 100 százalékos pamutból készültek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta, minden használat előtt kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Már az első viselés előtt érdemes egyszer kimosni őket.Vigyázzunk egymásra és kérjük, viseljék a maszkokat!!!

Közzétette: Balaicz Zoltán – 2020. április 13., hétfő