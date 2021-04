Balaicz Zoltán közölte a legfrissebb zalaegerszegi járványügyi adatokat

A polgármester hétfői közleményét változtatás nélkül közöljük!

Ezt ne hagyja ki! Ismét a kínai vakcinát támadja az oltásellenes baloldal

„Kedves Zalaegerszegiek!

Zala megyében 2020. március óta mostanáig 15.901 személy fertőződött meg. 2021. január 1-je óta 5.703 fő kapta el a vírust a megyében. 2021. január 1-je óta 59-en haltak meg a vírus következtében a megyében. 2021. január 1-től számítva a gyógyultak száma 3.934 fő, a jelenleg aktív fertőzöttek száma 1.710 fő. Az 1.710 aktív Zala megyei fertőzött közül 658 fő a zalaegerszegi járásban lévő településeken él, 1.052 fő más települések lakója.

Városunkban ma bölcsődébe 260 gyermeket vittek. Az önkormányzati fenntartású óvodákban ma összesen 291 kisgyermek számára kértek szüleik ügyeleti ellátást, ez az összes zalaegerszegi óvodás (1547) 18,8 százaléka. Az egyházi fenntartású Szent Család Óvodában a mai napra 12 gyermeknek kértek ügyeletet. Az állami tankerület által fenntartott zalaegerszegi általános iskolákban összesen 41 diák részére igényeltek szüleik ügyeleti ellátást, ez az összes diák (4232) 0,96 százaléka. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 28 diáknak kértek a mai napra ügyeletet. A szociális étkeztetést elvihető, illetve kiszállított ebéd formájában ma 279 fő vette igénybe. A ”Segít a város„ időseket támogató programba eddig 15 fő kapcsolódott be.

Továbbra is Zala megyében és azon belül Zalaegerszegen a legjobb a helyzet országos összehasonlításban. A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, a zalaegerszegi intézményegységben jelenleg összesen 107 covidos beteget ápolnak, akik közül 19 beteg van az intenzív osztályon, 77 fő nem igényel intenzív ellátást, 11 covid-gyanús beteg pedig megfigyelés alatt áll és a teszteredményüket várják. Valamennyiüknek gyors és teljes gyógyulást kívánunk, a kórház minden vezetőjének, orvosának, ápolójának és dolgozójának pedig köszönjük az áldozatos munkájukat! Közös érdekünk, hogy ezek a kedvező Zala megyei és zalaegerszegi számok ilyenek is maradjanak, ezért most rendkívül fontos a védelmi intézkedések betartása, a személyes higiénia, a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, a helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), a távolságtartás, valamint a minél nagyobb arányú átoltottság. Az otthonukban gyógyuló enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a Favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását: https://koronavirus.gov.hu/…/emmi-favipiravir-felirasan…

2021. tizenharmadik hetében a szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja emelkedett, a tendencia stagnáló. Részletek: https://www.nnk.gov.hu/…/lakossagi…/koronavirus

Folyamatosan tesszük közzé az oltási kampányhoz kapcsolódó videóklipeket, melyekben helyi ismert orvosok, színészek, sportolók, megbecsült kitüntetettek hívják fel a figyelmet az oltás fontosságára és a regisztrációra. Dr. Hóbor Erzsébet nyugalmazott közigazgatási hivatalvezető, Zalaegerszeg díszpolgárának felhívása után már meg is jelent Szabó Zsolt csapatkapitány, Varjasi Gábor nyugalmazott rendőrkapitány, Tóth László zongoraművész, Tóth Gábor thai box magyar bajnok, Ladányi Ibolya egészségügyi alapellátási intézményvezető, dr. Besenczi Árpád színházigazgató, Farkas Ignác színművész és Vincze Luca megyei vezető mentőtiszt felhívása is.

A kórházi oltópontokon és valamennyi zalaegerszegi háziorvosi körzetben folyamatosan zajlik a védőoltások beadása. Zala megye ebben is élen jár az országban. Az EUROSTAT, az Európai Unió statisztikai hivatalának, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) az április 11-i, vasárnap esti adatai szerint Magyarország lakosságarányosan a második legjobban átoltott ország az Európai Unióban. A magyarok 32,2 százaléka kapott már koronavírus elleni védőoltást. Míg az EU-ban átlagosan 16,5 százalék az átoltottság aránya, Magyarországon ez az érték majdnem kétszeres. Így hazánk messze megelőz olyan nyugat-európai országokat, mint Belgium (17,5 %), Olaszország (16,2 %), Svédország (16,6 %), Franciaország (17,7 %), vagy Németország (15,0 %). Az Európai Unió Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjának pontos jelentése itt tekinthető meg: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/…/vaccine-tracker…

Az április 12-i, hétfői adatok alapján már 2.900.383 fő a beoltottak száma, közülük 1.217.258 fő már a második oltását is megkapta. Hamarosan elérjük a 3 millió főt. Az agresszív brit vírusmutáns egész Európában és hazánkban is gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A védőoltásra eddig több mint 4 millióan regisztráltak. A becslések szerint április végére minden regisztrált megkaphatja az első oltást Magyarországon. Regisztrálni ezen a honlapon lehet: https://vakcinainfo.gov.hu/ Azok a regisztráltak, akik még oltásra várnak, leellenőrizhetik, hogy regisztrációjuk milyen státuszban van. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy internetes felületet nyitott erre a célra. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/…/itt-ellenorizheti-hogy…

A védőoltások a következő képpen alakultak:

– Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók voltak az elsők, az ő oltásuk lezárult, de természetesen azokat az egészségügyben dolgozókat is még beoltják, akik most jelentkeznek oltásért a kórházi oltópontokon.

– Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Összesen 87 ezren éltek az oltás lehetőségével. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem kértek védőoltást, de meggondolták magukat az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat.

– Harmadik körben, február első hetében kezdődött el a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 90 százaléka már megkapta az oltást a háziorvosnál vagy a kórházi oltóponton.

– Negyedik körben, február 11-én megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása.

– Ötödik körben elindult a védekezésben résztvevő rendőrök, rendvédelmi dolgozók és katonák oltása is, annak érdekében, hogy a járvány elleni egészségügyi és rendvédelmi védekezés, az ország közbiztonsága és határvédelme továbbra is zavartalan legyen.

– Hatodik körben megkezdődött a kritikus infrastruktúrában, az ország áramellátását biztosító paksi atomerőműben, a tömegközlekedési vállalatoknál (MÁV, BKK, GYSEV, Volánbusz, stb.) dolgozók oltása.

– Hetedik körben zajlott a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozók oltása. Ennek részletei itt olvashatók: https://koronavirus.gov.hu/…/jovo-heten-mar-oltasra…

– Nyolcadik körben, már egyre több háziorvosi praxisban oltani tudják a 60 év alatti regisztráltakat is. A szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálni kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztráció tényét jelezni kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról, és gondoskodik az oltás megszervezéséről: kórházi oltóponton (Pfizer) vagy a háziorvosi rendelőben (Moderna). Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/…/az-oltast-kero-varandosok…

– A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált. Kérjük, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár a kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék! Ha tehetik, akkor nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal az oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt. A hozzájáruló nyilatkozat itt tölthető le: https://koronavirus.gov.hu/…/hozzajarulo-nyilatkozat…

A járványügyi önkormányzati adományszámlára minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000

Intézményi hírek:

Bölcsődék: nincs koronavírus fertőzött.

Óvodák: nincs koronavírus fertőzött.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból az állami fenntartók, a Tankerület és a Szakképzési Centrum tájékoztatása alapján (minden intézmény digitális oktatásra állt át):

– Petői Sándor Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Dózsa György Általános Iskola: 1 dolgozó és 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Eötvös József Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Izsák Imre Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Liszt Ferenc Általános Iskola: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

– Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Öveges József Általános Iskola: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött..

– Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI: nincs koronavírus fertőzött.

– Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

– Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: nincs koronavírus fertőzött.

– Báthory István Technikum: 2 oktató és 3 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Csány László Technikum: 1 oktató igazolt koronavírus fertőzött.

– Deák Ferenc Technikum: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Ganz Ábrahám Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Munkácsy Mihály Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Széchenyi István Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Kölcsey Ferenc Gimnázium: 1 dolgozó és 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Zrínyi Miklós Gimnázium: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Önkormányzati Idősek Otthona és Gondozóház: nincs koronavírus fertőzött.

A volt Pais iskolában működő, egyházi fenntartású, Gondviselés Háza névre hallgató idősotthonban nincs koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

Néhány fontos információ a koronavírusról:

A COVID19 egyike a sok koronavírusnak. A koronavírusokat már ismerjük, de ez egy új típusú vírus, ami Kínából terjedt el a világban.

A COVID19 koronavírus emberről emberre terjed, lefolyása változatos, a tünetmentességtől az enyhe tüneteken át a halálig sokféle lehet.

Veszélyes, hogy mind a terjedési sebessége, mind pedig a halálozási aránya a világméretű adatok alapján sokkal magasabb, mint más, hasonló lefolyású betegségeknek. A világon már közel 3 millióan haltak bele a vírusba.

A COVID19 az idősebb korosztályra veszélyes igazán, de a fiatalok és a gyermekek is megfertőződhetnek. Ha nem is mutatnak tüneteket, vagy enyhék a tüneteik, ők is hordozhatják a vírust és ezzel veszélyeztethetik az idősebbeket.

A halálozási arány mellett fontos információ, hogy a COVID19 koronavírus komoly szövődményeket okoz, melyek egy része életünk végéig is megmaradhat.

A vírusból való kigyógyulás sem okoz hosszan tartó védettséget, tehát a COVID19 később újból elkapható. Az egyetlen védekezési lehetőség ezért a védőoltás, mellette pedig a sokszor ismételt eszközök: személyes higiénia, rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), távolságtartás.”