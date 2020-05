Balaicz Zoltán: Eddig hét személy vesztette életét a koronavírus következtében Zalában

A következőkben Balaicz Zoltán polgármester hétfői beszámolóját közöljük.

„Már több mint 2 hónap telt el az első zalaegerszegi intézkedés óta: március 9-én döntöttem úgy, hogy nem tartjuk meg a március 15-i városi ünnepségeket, majd március 11-én a kormány elrendelte az egész ország területére a veszélyhelyzetet.

Kármán Csaba Bálint, a TriplaKomfort egyéni vállalkozás tulajdonosa önkéntes felajánlásként teljes fertőtlenítést végzett a Zalaegerszegi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épületében. Köszönet érte!

Ma újabb 10 ezer maszkot tartalmazó adomány jutott el városunkba, erről hamarosan részletesen is beszámolok.

A Hevesi Sándor Színház művészei (Jurina Beáta, Hertelendy Attila és Bellus Attila) zenés összeállítással mondtak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház udvarán. Ügyesek voltak, gratulálunk!

Továbbra is él az az országos rendelkezés, hogy kötelező a maszk viselése boltokban, üzletekben mind a vásárlóknak, mind pedig az eladóknak, kötelező továbbá a maszkok hordása tömegközlekedési eszközökön, valamint az újranyitó vendéglátó egységek esetében a vendégeket kiszolgálóknak!

Péntek óta újabb tesztelést végzünk az önkormányzat finanszírozásában a városi egészségügyi alapellátásban (háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, asszisztensek, ügyeleti dolgozók, védőnők), a szociális és idősellátó intézményekben (Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza, Nyugdíjas Otthonház, Mandulavirág fogyatékkal élők otthona, volt Pais iskolában működő idősotthon valamennyi ellátottja és dolgozója), valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Városháza, a landorhegyi gyermekotthon, a hajléktalan szálló és a családok átmeneti otthona dolgozóinak körében. Ez több mint 1000 újabb tesztet jelent. A korábbi (650) és a mostani (1000) tesztelés költsége összesen közel 20 millió forintos kiadást jelent.

Örömmel számolok be róla, hogy az eddig elvégzett 711 teszt negatív lett! Köszönöm az Integrity Magánklinika valamennyi munkatársának a lelkiismerete munkát, és köszönöm az intézményrendszerben dolgozó kollégáimnak, valamint az ellátottaknak a hatékony együttműködést!

Mindannyian tudjuk, hogy a tesztek eredménye mindig egy adott, pillanatnyi állapotot mutat, hiszen a teszt elvégzése után is bárki bármikor megfertőződhet, mint ahogy a bentlakásos otthonok példája is mutatta. Éppen ezért kiemelten fontos a körültekintő védekezés, a maszkok használata, a fertőtlenítés, a kézmosás, és a személyes higiénia. A teszteléseket az önkormányzat ezután is folytatni fogja!

Sokszor merül fel kérdésként, hogy miért magas a fertőzöttek száma Zalában (a szám relatív, hiszen a megye lakosságának 0,06 %-át jelenti). Egyrészt Zalaegerszegen önkormányzati finanszírozás keretében jelentős tesztelési tevékenységet folytatunk, másrészt az új fertőzöttek döntő többsége zárt közösségekben, idősotthonokban, illetve fogyatékkal élők otthonában lett regisztrálva.

Az első koronavírusos beteget március 16-án regisztrálták Zala megyében (egy pacsai hölgyet), azóta összesen 170 főnél mutatták ki a fertőzést (ez a 268 ezer lakosú megye 0,06 %-a).

A 170 betegből mostanra 61-en meggyógyultak, a jelenleg aktív betegek száma 102 fő (aktuálisan a megye lakosságának 0,04 %-a).

A 102 aktív beteg közül 85-en zárt közösséghez tartoznak (ellátott, vagy dolgozó).

A 170 betegből az elmúlt két hónapban összesen 63-an kerültek kórházba, 107-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

A 63 kórházba került betegből összesen 6 fő volt lélegeztetőgépen.

A 170 betegből az elmúlt két hónapban összesen 7 személy halt meg (nem egyeznek a lélegeztetőgépre kerültekkel – a 7 fő a 421 magyarországi halott 1,6 %-a – valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségben szenvedtek).

Szerencsére az elhalálozás száma rendkívül alacsony. Míg 2020 első negyedévében koronavírusban Zala megyében 7 személyt halt meg, addig minden egyéb más betegségben (szív- és érrendszeri, daganatos, stb.) sajnos ez a szám jóval nagyobb. Természetesen egy ember halála is óriási veszteség, ezért ismét felhívom a figyelmet a fokozott védekezésre!

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 89 fő. (Az összes eddigi 300 határozatból 211 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében és az Űrhajós utcai Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 35 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában, a Csillag közi Óvodában, a Petőfi utcai Óvodában és a Kodály utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 60 ilyen gyermek volt.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 5 fő, az óvodák esetében 73 fő, az iskolák esetében 80 fő vette igénybe. Szociális alapon 309 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 99 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.410.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:

Balaicz Zoltán

polgármester”