Balaicz Zoltán: az idősek lehetőség szerint maradjanak otthon

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármesterének keddi tájékoztatását közöljük.

Kedves Zalaegerszegiek!

Tegnap Baracskai József, Zalaszentgrót Város polgármestere a Facebook oldalán jelentette be, hogy regisztrálták az első Zala megyei koronavírusos személyt (aki egyébként már tünetmentes, türjei lakos, Zalaszentgróton dolgozott).

Arról is több hírben beszámoltak, hogy Marokkó közlekedési minisztere európai körútjának zárásaként múlt héten Magyarországra is ellátogatott, ahol több fontos állami és vállalati vezetővel találkozott. Marokkóba történt hazaérkezése után derült ki, hogy valamelyik európai országban elkaphatta a koronavírust, enyhe náthás tünetek jelentkeztek nála, ezért két hétig otthonról végzi munkáját. Magyarországi látogatása során Zala megyében is járt, Nagykanizsán a Hydrofilt Kft. üzemét látogatta meg, Zalaegerszegen pedig a járműipari tesztpályát tekintette meg. A városban nem járt, a városvezetéssel nem találkozott. A tesztpályán öt személlyel volt kontaktusa látogatása során. Valamennyi érintett karanténba került, mind az öt fő átesett a teszten és mindannyian rendben vannak.

Mai hír, hogy Szombathelyen a kórházban felvettek egy nőt és férfit, mindketten fiatal betegek, akiknél a koronavírus teszt pozitívnak bizonyult. Mindkettejüknek enyhe légúti tünetei vannak, elkülönítő megfigyelés alatt állnak.

Fokozottan kérem a zalaegerszegi idős polgártársainkat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon! Családtagjaik minden segítséget megadnak nekik (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, stb.), akik pedig egyedülállóak, azok számára már folyik a szervezett segítségnyújtás rendszerének kialakítása.

Ugyancsak kérem mindazokat, akik nemrég tértek haza külföldről, hogy a közösség védelme érdekében két hétig maradjanak otthon, önkéntesen vállalt karanténban!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!!

Zalaegerszeg, 2020. március 17.

Balaicz Zoltán

polgármester