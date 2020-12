Balaicz Zoltán: 2832 aktív fertőzött van Zala megyében

Hétfőn adott ki tájékoztatót a zalaegerszegi járványhelyzetről Balaicz Zoltán. A közleményt változtatás nélkül közöljük!

„Kedves Zalaegerszegiek!

December 24-re, Szentestére az Operatív Törzs felfüggesztette a kijárási tilalmat, így a családtagok tudnak találkozni egymással, de megfontolandó, és az egyéni felelősséget is előtérbe helyező kérdés, hogy idős, illetve veszélyeztetett rokonokat, családtagokat meglátogatunk-e. A többi napon, tehát december 25-26-án, december 31-én és január 1-jén is az eredeti tilalmak és korlátozások lesznek érvényben.

A koronavírus világjárványt gazdasági világválság követte. Gyárak álltak le, munkahelyek szűntek meg, vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe. Ezért a járványügyi védekezés mellett rendkívül fontos a gazdaság védelme is, ennek jegyében újabb országos intézkedések születtek.

A kormány 2021. július 1-jéig meghosszabbította a családok és a vállalkozások hiteltörlesztési moratóriumát.

Az ideiglenesen bezárni kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A járulékfizetés elengedését kiterjesztik a szünetelni kényszerülő magántulajdonú buszos vállalkozásokra is.

A gyermeket nevelő és váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum háromszázalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segítik. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, ami a felújítás végével vehető igénybe, és automatikusan csökkenti a hitel összegét.

Az ingyenes parkolás továbbra is érvényben van, egészen 2021. január 11-ig.

Az egyéni vállalkozók, valamint a kis- és középvállalkozások iparűzési adóját 2021. január 1-től egy év időtartamra a felére csökkentik.

Az iparűzési adó felére csökkentésével több pénz marad az embereknél, a családoknál, az egyéni vállalkozóknál, a kis- és középvállalkozásoknál, ami segít túlélni a gazdasági válságot és megvédeni a munkahelyeket. Az adókötelezettség elfelezése Zalaegerszegen 6400 egyéni vállalkozót, kis- és középvállalkozást érint. Nekik csak az eredeti iparűzési adó felét kell befizetni, a náluk maradó összeget költhetik vállalkozásaik megvédésére, a munkahelyek megtartására, bérekre, új álláshelyekre, vagy akár fejlesztésekre is. A gazdaság védelmének ára van, hiszen ez a bevétel hiányozni fog az önkormányzat 2021-es költségvetéséből, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a helyi vállalkozók és vállalkozások a terheik csökkentésével levegőhöz jussanak és meg tudják tartani a munkahelyeket, esetleg újakat is teremtsenek. Jelenleg a gazdaság védelme és megerősítése a legfontosabb. Ezért önkormányzatunk 2021-re „járványköltségvetést” fog készíteni, amiben csak a kötelező és legfontosabb feladatokra jut majd pénz, alárendelve minden egyéb célt a gazdaság védelmének és az emberek, családok, munkahelyek biztonságának. Bízunk benne, hogy az intézkedések hatására erős marad a helyi gazdaság és 2022-ben újra fellendülés fog következni, ami majd megmutatkozik a 2022-es költségvetésben is.

Továbbra is lehet előzetesen jelentkezni oltásra ezen a honlapon, regisztrációval: https://vakcinainfo.gov.hu/

Újra megnyitottuk a járványügyi önkormányzati adományszámlát, minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000

Az ünnepekre való tekintettel legközelebb részletes információkkal 2021. január 4-én, hétfőn fogok jelentkezni.

– Zala megyében március óta mostanáig 8732 személy fertőződött meg. Tavasz óta a mai napig összesen 184-en haltak meg a vírus következtében a megyében. A gyógyultak száma 5716 fő, az aktív fertőzöttek száma 2832 fő. A 2832 aktív Zala megyei fertőzött közül 1176 fő a zalaegerszegi járásban lévő településeken él, 1656 fő más települések lakója. Örömteli, hogy az aktív fertőzöttek száma már három hete csökkenő tendenciát mutat, és a lenti adatokból az is látható, hogy egyre kevesebb az érintett intézmény is. Városunkban ma bölcsődébe 118, óvodába 185 gyermeket vittek. Az újraindult szociális étkeztetést elvihető, illetve kiszállított ebéd formájában ma 271 fő vette igénybe. Az újraindult ”Segít a város„ időseket támogató programba eddig 14 fő kapcsolódott be.

Bölcsődék:

– A Tipegő Bölcsődében nincs érintett dolgozó.

– A Cseperedő Bölcsődében nincs érintett dolgozó.

– A Napsugár Bölcsődében nincs érintett dolgozó.

– Az Űrhajós Bölcsődében nincs érintett dolgozó.

Óvodák:

– A Kodály utcai óvodában 1 óvónő eredménye pozitív lett.

– A többi óvodában nincs érintettség.

– Múlt héten valamennyi óvodában speciális technológiával fertőtlenítést végeztek.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból az állami fenntartók, a Tankerület és a Szakképzési Centrum tájékoztatása alapján (9. évfolyamtól minden intézmény digitális oktatásra állt át):

– Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Liszt Ferenc Általános Iskola: 2 diák és 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Öveges József Általános Iskola: 1 diák és 2 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Eötvös József Általános Iskola: 2 diák és 4 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Izsák Imre Általános Iskola: 1 diák és 3 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Béke ligeti Általános Iskola Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola: 3 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Pálóczi Horváth Ádám Művészeti Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Ganz Ábrahám Technikum: 6 diák hatósági házi karanténban, ezekből 4 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Munkácsy Mihály Technikum: 2 diák hatósági házi karanténban, ebből 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Deák Ferenc Technikum: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Széchenyi István Technikum: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Báthory István Technikum: 3 diák hatósági házi karanténban, ebből 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

– Csány László Technikum: 1 diák és 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Kölcsey Ferenc Gimnázium: nincs koronavírus fertőzött.

– Zrínyi Miklós Gimnázium: nincs koronavírus fertőzött.

Idősek Otthona és Gondozóház: nincs koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: nincs koronavírus fertőzött.

Néhány fontos információ a koronavírusról:

A COVID19 egyike a sok koronavírusnak. A koronavírusokat már ismerjük, de ez egy új típusú vírus, ami Kínából terjedt el a világban.

A COVID19 koronavírus emberről emberre terjed, lefolyása változatos, a tünetmentességtől az enyhe tüneteken át a halálig sokféle lehet.

Veszélyes, hogy mind a terjedési sebessége, mind pedig a halálozási aránya a világméretű adatok alapján sokkal magasabb, mint más, hasonló lefolyású betegségeknek. Az elmúlt egy évben a világon már közel 1,7 millióan haltak bele a vírusba.

A COVID19 az idősebb korosztályra veszélyes igazán, de a fiatalok és a gyermekek is megfertőződhetnek. Ha nem is mutatnak tüneteket, vagy enyhék a tüneteik, ők is hordozhatják a vírust és ezzel veszélyeztethetik az idősebbeket.

A halálozási arány mellett fontos információ, hogy a COVID19 koronavírus komoly szövődményeket okoz, melyek egy része életünk végéig is megmaradhat.

A vírusból való kigyógyulás sem okoz hosszan tartó védettséget, tehát a COVID19 újból elkapható.

Jelenleg hatásos ellenszer, megbízható, széles körben és hosszabb ideig tesztelt gyógyszer, illetve oltás nem létezik. Rengeteg helyen folynak kutatások és vannak biztató eredmények, ezekben valamennyien reménykedünk!

Amíg nincs hatásos, tesztelt és igazolt gyógyszer, illetve oltóanyag, addig a leghatásosabb módszerek a járvány terjedésére a már sokszor ismételt eszközök: személyes higiénia, rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, zárt térben való helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), távolságtartás.

Vigyázzunk egymásra!

Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, szerencsés, egészséges új esztendőt kívánok!”