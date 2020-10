Balaicz Zoltán: összesen 27 személy hunyt el koronavírusban, jelenleg 547 aktív fertőzött van Zalában

„Kedves Zalaegerszegiek!

Ígéretemnek megfelelően minden héten részletes tájékoztatást adok a zalaegerszegi helyzetről, ha pedig rendkívüli dolog történik, akkor azonnal informálom a helyieket.

Zala megyében március óta mostanáig 854 személy fertőződött meg. Tavasz óta a mai napig összesen 27-en haltak meg a megyében, közülük 13 volt zalaegerszegi lakos. A gyógyultak száma 280 fő, az aktív fertőzöttek száma 547 fő.

Az 547 aktív Zala megyei fertőzött közül 164 fő zalaegerszegi, 383 fő más települések lakója.

Jelenleg tehát Zalaegerszegen összesen 164 igazolt fertőzött van a helyi lakosok között, akik közül heten kórházban vannak, 157-en pedig enyhe tünetekkel, illetve tünetmentesen otthon vannak.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból (az érintettek nagyobb része nem zalaegerszegi lakos):

Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 2 tanár igazolt pozitív koronavírus fertőzött, 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 1 tanár igazolt pozitív koronavírus fertőzött, 9 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Kölcsey Ferenc Gimnázium: 7 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Zrínyi Miklós Gimnázium: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Csány László Technikum: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött, 27 diák hatósági házi karanténban.

Ganz Ábrahám Technikum: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 3 tanár hatósági házi karanténban, 6 diák hatósági házi karanténban.

Munkácsy Mihály Technikum: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 1 diák igazolt koronavírus fertőzött, 3 tanár hatósági házi karanténban, 26 diák hatósági házi karanténban.

Deák Ferenc Technikum: 7 diák igazolt pozitív koronavírus fertőzött, 75 diák házi karanténban a biztonság kedvéért (ZTE focisták).

Széchenyi István Technikum: 4 diák hatósági házi karanténban.

Báthory István Technikum: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött, 6 diák hatósági házi karanténban.

A hatósági házi karanténban lévő zalaegerszegi személyek száma összesen 265 fő.

Érdekesség, hogy a tavaszi járványhullám alatt a fertőzöttek átlagéletkora magas volt, a mostani hullámban alacsonyabb. A járvány a fiatalok körében is terjed. Az ő esetükben gyakori a tünetmentes, vagy az enyhe lefolyás, azonban nagyon kell vigyázniuk, hogy szüleiket, nagyszüleiket, vagy más idős személyeket ne fertőzzenek meg.

Természetesen nincs fontosabb, mint a polgáraink egészségének a védelme! Ezért újra megalakítottuk a helyi járványvédelmi bizottságot (változatlan személyi összetétellel), amely az előző szakaszban is eredményesen koordinálta a járványügyi lépéseket.

Most elsősorban arra kell törekednünk, hogy a kellő időben meghozott döntésekkel megelőzzük a járvány tömeges terjedését, és így ne kelljen komolyabb, drasztikusabb lépéseket tenni, hiszen egy újabb teljes leállás senkinek sem lenne jó. Kérem valamennyi polgárunkat, hogy vegyék komolyan az ajánlásokat és tartsák is be, mert ha vigyázunk egymásra, akkor elkerülhetjük a tavasszal egyszer már átélt nehézségeket. Leginkább az idős polgártársainkra kell odafigyelnünk, hiszen ők a leginkább veszélyeztetettek.

Természetesen legjobban mi magunk tudunk védekezni és vigyázni azzal, hogy odafigyelünk a személyes higiéniára, a rendszeres kézmosásra és fertőtlenítésre, a zárt térben való helyes maszkhasználatra (az orrot is takarnia kell) és a távolságtartásra. Ha ezekkel következetesek vagyunk, már önmagában is hatalmas lépést tudunk tenni azért, hogy ne kelljen újra drasztikus megszorításokat átélnünk.

Néhány fontos információ a koronavírusról:

A COVID19 egyike a sok koronavírusnak. A koronavírusokat már ismerjük, de ez egy új típusú vírus, ami Kínából terjedt el a világban. A COVID19 koronavírus emberről emberre terjed, lefolyása változatos, a tünetmentességtől az enyhe tüneteken át a halálig sokféle lehet. Veszélyes, hogy mind a terjedési sebessége, mind pedig a halálozási aránya a világméretű adatok alapján sokkal magasabb, mint más, hasonló lefolyású betegségeknek. Az elmúlt egy évben a világon már 1,07 millióan haltak bele a vírusba. A COVID19 az idősebb korosztályra veszélyes igazán, de a fiatalok és a gyermekek is megfertőződhetnek. Ha nem is mutatnak tüneteket, vagy enyhék a tüneteik, ők is hordozhatják a vírust és ezzel veszélyeztethetik az idősebbeket. A halálozási arány mellett fontos információ, hogy a COVID19 koronavírus komoly szövődményeket okoz, melyek egy része életünk végéig is megmaradhat. A vírusból való kigyógyulás sem okoz hosszan tartó védettséget, tehát a COVID19 újból elkapható. Jelenleg hatásos ellenszer, megbízható, széles körben és hosszabb ideig tesztelt gyógyszer, illetve oltás nem létezik. Rengeteg helyen folynak kutatások és vannak biztató eredmények, ezekben valamennyien reménykedünk! Amíg nincs hatásos, tesztelt és igazolt gyógyszer, illetve oltóanyag, addig a leghatásosabb módszerek a járvány terjedésére a már sokszor ismételt eszközök: személyes higiénia, rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, zárt térben való helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), távolságtartás. Senkinek nem áll érdekében egy újbóli teljes leállás. Sem az egyes országoknak, sem a gazdaságnak, sem a mi városunknak!

Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, megéri jobban odafigyelni magunkra, a családtagjainkra, a közösségünkre, egymásra!

Előre is köszönöm minden zalaegerszegi polgár megértését és partnerségét! Ígérem, hogy rendszeresen jelentkezni fogok, ha lesznek újabb aktualitások, vagy döntések!

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2020. október 12.

Balaicz Zoltán

polgármester„ – olvasható a bejegyzésben.