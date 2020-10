Balaicz Zoltán: 1277 aktív fertőzött van Zalában, a védelem érdekében új intézkedések születtek

A Polgármesteri Hivatalban a mai naptól, október 26-tól az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett a személyes ügyfélfogadás a Városháza földszintjén kialakított munkaállomáson, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával. Ezen túlmenően az ügyintézés telefonon, levélben, illetve elektronikus úton történik.

A Városi Ügyfélszolgálati Irodán a mai naptól, október 26-tól az ügyfélfogadás szünetel. Az ügyintézés telefonon, levélben, illetve elektronikus úton történik.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a mai naptól, október 26-tól munkáltatói döntés alapján szünetet tart. A sürgős helyzetek kezelése érdekében ügyeletet tartanak.

A mai napon arra kértem valamennyi, az önkormányzat fenntartásában működő intézményünket, hogy az év végéig még tervezett, de lemondható programokat és rendezvényeket halasszák el és ütemezzék át jövőre. A már nem halasztható rendezvényeken és programokon kérem a járványvédelmi intézkedések (fertőtlenítés, maszkhasználat, távolságtartás) maximális betartását. Kérem a magánrendezvények szervezőit is, hogy gondolják át a tervezett eseményeiket.

A Vásárcsarnok és a városi piac zárt és nyílt terein is kérem a maszkviselés leghatározottabb megkövetelését mind az árusítók, mind a vásárlók esetében.

Mind a beltéri, mind a kültéri sporteseményeken – a sportolókat leszámítva – kérem a maszkhasználat leghatározottabb megkövetelését a szurkolóktól, a szervezőktől, és az egyéb jelenlévőktől.

Kérem a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház vezetőit, hogy a maszkhasználat leghatározottabb megkövetelésén túl a következő időszakban ne tartsák meg a premierekhez kapcsolódó kiegészítő programokat.

Információk egyéb rendezvényekkel kapcsolatban:

November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján (október 23-hoz hasonlóan) csak szűk körű, csendes főhajtásra kerül sor az 1956-os Emlékműnél.

November 5-én tartottuk volna a hagyományos Egerszegi Kapocs rendezvényt, ez idén elmarad.

November 13-án tartottuk volna (többszöri halasztás után) a ZTE 100 éves történetét bemutató emlékkonferenciát, ez elmarad.

Ahogy már korábban is kommunikáltuk: a december 31-re tervezett Dísz téri városi szilveszter elmarad.

A 2000 óta, 20 éve minden január 1-jén megszervezett városi újévi köszöntő és tűzijáték elmarad.

Az 1994 óta, 27 éve minden esztendő elején megszervezett újévi fogadás 2021. január 8-án lett volna, ez is elmarad.

Ha lesz is Egerszegi Advent, az csak jóval szerényebb keretek között nyit majd ki:

A Jégcsarnok már korábban nyilatkozott, idén nem hozza ki a jégpályát.

A Belga Mikulás udvar elmarad.

A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány külön pavilonja idén nem lesz jelen.

Az Adventi Kézfogás jótékonysági pavilonja idén szintén nem lesz jelen.

A Tütü a Hevesi Sándor Színház előtti téren lesz megtalálható.

Nagy színpad nem lesz, gyermekek, óvodások, iskolások eleve nem léphetnek fel, az idősek felléptetése szintén nem tanácsos, így csak egy kicsi dobogó lesz néhány alkalmi fellépőnek.

A pavilont igénybe vevő kereskedők, vállalkozók száma még bizonytalan, de biztosan kevesebben lesznek, mint tavaly.

A friss adatok:

Zala megyében március óta mostanáig 1597 személy fertőződött meg. Tavasz óta a mai napig összesen 37-en haltak meg a megyében, közülük 17 volt zalaegerszegi lakos. A múlt heti jelentés óta 4 polgártársunk halt meg, őszinte részvétünk a családjaiknak. A gyógyultak száma 283 fő, az aktív fertőzöttek száma 1277 fő.

Az 1277 aktív Zala megyei fertőzött közül 451 fő zalaegerszegi, 826 fő más települések lakója.

Jelenleg tehát Zalaegerszegen összesen 451 igazolt fertőzött van a helyi lakosok között, akik közül 20-an kórházban vannak, 431-en pedig enyhe tünetekkel, illetve tünetmentesen otthon vannak.

A volt József Attila iskola épületében működő Idősek Otthonában korábban regisztrált fertőzést a tavaszi tapasztalatok alapján jól kezelte az intézmény, a terjedést sikerült megállítani, a dolgozókat és az ellátottakat tesztelték. Összesen 27 ellátott tesztje lett pozitív, közülük négyen kerültek kórházba. A dolgozók közül 7 főnek lett pozitív a tesztje.

Szinte mindenhol vannak fertőzöttek, így a Városháza dolgozói és több önkormányzati intézmény esetében is. Az érintettek tesztelése megtörtént, kórházba senki nem került, a betegek és a kontaktok házi karanténban vannak.

A bölcsődék közül a Napsugár bölcsődében 3 kisgyermeknevelőnek lett pozitív a tesztje, 6 dolgozó került hatósági házi karanténba. A csoportszobákat fertőtlenítik.

Az óvodák közül a Csillagközi óvodában 2 óvónő tesztje lett pozitív, a Kosztolányi téri óvodában egy óvónő tesztje lett pozitív, illetve a héten még több teszteredményt is várunk. A többi óvodában nincsenek betegek, az őszi szünetben teljes fertőtlenítés zajlik majd.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból (az érintettek nagyobb része nem zalaegerszegi lakos):

Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 3 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: nincs fertőzött

Liszt Ferenc Általános Iskola: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Eötvös József Általános Iskola: nincs fertőzött

Izsák Imre Általános Iskola: nincs fertőzött

Öveges József Általános Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

Kölcsey Ferenc Gimnázium: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 14 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 2 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 5 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Zrínyi Miklós Gimnázium: 3 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 3 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Csány László Technikum: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött, 7 diák hatósági házi karanténban.

Ganz Ábrahám Technikum: 2 tanár igazolt koronavírus fertőzött, 2 diák igazolt koronavírus fertőzött, 2 tanár hatósági házi karanténban, 1 diák hatósági házi karanténban.

Munkácsy Mihály Technikum: 4 diák igazolt koronavírus fertőzött, 1 tanár hatósági házi karanténban, 43 diák hatósági házi karanténban.

Deák Ferenc Technikum: 13 diák igazolt pozitív koronavírus fertőzött, 16 diák hatósági házi karanténban.

Széchenyi István Technikum: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött

Báthory István Technikum: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött, 1 tanár hatósági házi karanténban, 34 diák hatósági házi karanténban.

A hatósági házi karanténban lévő zalaegerszegi személyek száma összesen 368 fő.

Érdekesség, hogy a tavaszi járványhullám alatt a fertőzöttek átlagéletkora magas volt, a mostani hullámban alacsonyabb. A járvány a fiatalok körében is terjed. Az ő esetükben gyakori a tünetmentes, vagy az enyhe lefolyás, azonban nagyon kell vigyázniuk, hogy szüleiket, nagyszüleiket, vagy más idős személyeket ne fertőzzenek meg.

Természetesen nincs fontosabb, mint a polgáraink egészségének a védelme! Ezért újra megalakítottuk a helyi járványvédelmi bizottságot (változatlan személyi összetétellel), amely az előző szakaszban is eredményesen koordinálta a járványügyi lépéseket.

Most elsősorban arra kell törekednünk, hogy a kellő időben meghozott döntésekkel megelőzzük a járvány tömeges terjedését, és így ne kelljen komolyabb, drasztikusabb lépéseket tenni, hiszen egy újabb teljes leállás senkinek sem lenne jó. Kérem valamennyi polgárunkat, hogy vegyék komolyan az ajánlásokat és tartsák is be, mert ha vigyázunk egymásra, akkor elkerülhetjük a tavasszal egyszer már átélt nehézségeket. Leginkább az idős polgártársainkra kell odafigyelnünk, hiszen ők a leginkább veszélyeztetettek.

Természetesen legjobban mi magunk tudunk védekezni és vigyázni azzal, hogy odafigyelünk a személyes higiéniára, a rendszeres kézmosásra és fertőtlenítésre, a zárt térben való helyes maszkhasználatra (az orrot is takarnia kell) és a távolságtartásra. Ha ezekkel következetesek vagyunk, már önmagában is hatalmas lépést tudunk tenni azért, hogy ne kelljen újra drasztikus megszorításokat átélnünk.

Néhány fontos információ a koronavírusról:

A COVID19 egyike a sok koronavírusnak. A koronavírusokat már ismerjük, de ez egy új típusú vírus, ami Kínából terjedt el a világban. A COVID19 koronavírus emberről emberre terjed, lefolyása változatos, a tünetmentességtől az enyhe tüneteken át a halálig sokféle lehet. Veszélyes, hogy mind a terjedési sebessége, mind pedig a halálozási aránya a világméretű adatok alapján sokkal magasabb, mint más, hasonló lefolyású betegségeknek. Az elmúlt egy évben a világon már közel 1,2 millióan haltak bele a vírusba. A COVID19 az idősebb korosztályra veszélyes igazán, de a fiatalok és a gyermekek is megfertőződhetnek. Ha nem is mutatnak tüneteket, vagy enyhék a tüneteik, ők is hordozhatják a vírust és ezzel veszélyeztethetik az idősebbeket. A halálozási arány mellett fontos információ, hogy a COVID19 koronavírus komoly szövődményeket okoz, melyek egy része életünk végéig is megmaradhat. A vírusból való kigyógyulás sem okoz hosszan tartó védettséget, tehát a COVID19 újból elkapható. Jelenleg hatásos ellenszer, megbízható, széles körben és hosszabb ideig tesztelt gyógyszer, illetve oltás nem létezik. Rengeteg helyen folynak kutatások és vannak biztató eredmények, ezekben valamennyien reménykedünk! Amíg nincs hatásos, tesztelt és igazolt gyógyszer, illetve oltóanyag, addig a leghatásosabb módszerek a járvány terjedésére a már sokszor ismételt eszközök: személyes higiénia, rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, zárt térben való helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), távolságtartás. Senkinek nem áll érdekében egy újbóli teljes leállás. Sem az egyes országoknak, sem a gazdaságnak, sem a mi városunknak!

Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, megéri jobban odafigyelni magunkra, a családtagjainkra, a közösségünkre, egymásra!

Előre is köszönöm minden zalaegerszegi polgár megértését és partnerségét! Ígérem, hogy rendszeresen jelentkezni fogok, ha lesznek újabb aktualitások, vagy döntések!

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2020. október 26.

Balaicz Zoltán

polgármester” – olvasható a bejegyzésben.