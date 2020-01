Bál a Batthyányért – A bevételt a gimi diákjaira, tehetséggondozásra fordítják

Szombaton rendezték meg az István Parkhotelben a Batthyány Középiskoláért Alapítvány Kuratóriuma 27. alapítványi bálját.

A bál résztvevőit Balogh László, Nagykanizsa polgármestere (a gimnázium korábbi igazgatója), Dénes Sándor jelenlegi igazgató és Doucha Ferenc, a kuratórium elnöke köszöntötte.

– 1994-ben rendeztük az első alapítványi bált és az azóta eltelt 27 év számomra azt jelzi, ha jó célt találunk ki, akkor annak biztosan lesz folytatása és évről évre sokan jönnek el – bocsátotta előre Dénes Sándor. – Ez minden évben így volt és most is így van. A befolyó és az alapítvány számlájára kerülő pénzt minden esetben a gyerekekre költjük, tehetséggondozásra, hazai, vagy külföldi utak támogatására, versenyeken való részvétel költségeihez járulunk hozzá és előfordult már az is, hogy az oktatáshoz szükséges eszközöket vásároltunk – az igények a mindenkori igazgatóhoz futnak be, de hogy mire is fordítódik a támogatás, azt az alapítvány kuratóriuma dönti el.

Balogh László beszédében megemlékezett Mayer Ferencről, a gimnázium nemrég elhunyt korábbi igazgatójáról, és kitért arra is, hogy reményei szerint hamarosan megkezdődhet az oktatási intézmény főépületének korszerűsítése. Továbbá arra is rámutatott: a Batthyány-gimnázium bálja hagyományosan a térség báljai közül az egyik legrangosabb.

Doucha Ferenc köszöntőjét követően a 27 éves tradíció szerint a gimnázium végzős diákjainak táncbemutatójára, illetve az ORFF Ütőegyüttes és a Helios Zenekar műsorára került sor.