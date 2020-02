Bajcsai Nyugdíjasklub: Aktív lesz az idei évük is

A tavalyi évhez hasonlóan idén is sok programban lesz részük a Bajcsai Nyugdíjasklub örökifjú urainak, hölgyeinek.

A napokban információs előadásra várta tagjait a város életében hosszú ideje aktív szervezet. Bali Miklós rendőr százados látogatott el a bajcsai szépkorúakhoz. Az időseket érintő veszélyekre hívta fel a résztvevők figyelmét. Marczin Jenőné, a klub elnöke elmondta: hasznos tudnivalókról beszélt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársa a résztvevőknek.

Sok veszély leselkedik az idős emberekre, többet már saját bőrünkön is megtapasztaltunk – jelezte Marczin Jenőné. – Legyen szó a mindennapi közlekedésről, az értékeink megőrzéséről vagy az internet veszélyeiről. Tudatosabban és körültekintőbben kell a világhálón építenünk a kapcsolatokat. Ha pedig vásárolni megyünk, vigyáznunk kell a táskánkra, a pénzünkre. Előfordult már egyik tagunkkal, hogy ellopták vásárlás közben a pénzét. Ami a fizetőeszközökre vonatkozik még, Bali Miklós a bankkártya-visszaélésekről is beszélt, és arról is, hogyan tudunk védekezni ellene – összegezte a Bajcsai Nyugdíjasklub vezetője, hozzátéve: természetesen nem csak a képzésre fektetnek nagy hangsúlyt.

Idén is sok munka, fellépés, szórakozás vár a csapatra.

– Tavaly huszonhat fellépése volt a klub keretein belül működő Rezedák Hagyományőrző Dalkörnek. A tervek szerint idén ennél is több lesz – folytatta. – A hagyományos, saját szervezésű, közösségépítő programjainkat, mint a nőnapi ünnepség, a generációs nap, idén is megtartjuk, valamint a városi rendezvényeken is színpadra állunk. Ezek mellett kisebb-nagyobb kirándulásokat szervezünk a klubtagoknak – mondta Marczin Jenőné.