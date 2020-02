Bagod: egy zalai község, ahol fiatalodik az élet

Tíz éve nyitotta meg kapuit a Micimackó Bölcsőde. A zalai aprófalvas településszerkezet elöregedő községei között üdítő kivételnek számít az észak-zalai Bagod, ahol a bölcsiben eddig már több mint száz kisgyermek gondozása zajlott.

A bölcsőde a jövő szimbóluma, ahol a korszerű csoportszoba és kiszolgáló helyiségek maximális kihasználtságúak, s minden hétfőn gitáros zenebölcsit is tart az intézményvezető, Rádulyné Hári Krisztina.

– A község önkormányzata ezen túl is számtalan módon igyekszik a fiatalok érdekében dolgozni, felújított óvoda is működik a településen, amelynek történelmi hagyományai vannak, hiszen nyári óvoda már az 1940-es évektől működött, állandó pedig az 1970-es évek első felétől – tájékoztatott Sipos Ferenc polgármester, hozzátéve, 2015-ben újították fel az általános iskolát. Mindhárom intézmény gyereklétszáma folyamatosan növekszik. – Bagodban zalai viszonylatban ritkaságszámba menően már a XVIII. század derekától működik iskola.

Az iskolai felújítás után sem tétlenkedtek, az önkormányzat csapadékvíz-elvezető rendszert építtetett, melynek 4,2 millió forintos költségét teljes egészében saját forrásból állta a falu, noha nem fenntartója az objektumnak, és működtetési feladatai sincsenek ez ügyben.

– 2015-től minden évben a falunapunkon az előző évben született babáknak felavatunk egy úgynevezett születésfát, mely alatt egy táblán feltüntetjük a gyermekek nevét, továbbá adunk egy következő évi naptárt az érintett családoknak – mondta Sipos Ferenc, jelezve, a tavalyi falunapon Vigh László országgyűlési képviselő is köszöntötte az érintetteket.

A születésfák a volt bagodi földbirtokos Csertán család mauzóleuma körüli parkban találhatók. A mauzóleum érdekessége, hogy a föld alatti részbe nem az épületen át, hanem annak oldalánál lévő, föld alatti, több mázsás kőlapok elmozdításával lehet lejutni.

A község vezetése az itteni élet vonzóvá tétele és a lakosságmegtartás érdekében az önkormányzati tulajdonú építési telkeket 20 és 30%-os kedvezménnyel értékesítette, az alábbi feltételekkel: 30% kedvezmény járt a legalább 3 gyermeket vállaló, nem bagodi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezőknek, valamint bármely bagodi lakosnak, 20% kedvezmény minden további, nem bagodi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezőnek.

– Ennek eredményeképp rövid idő alatt az összes telek elkelt, s már az újak kialakítását tervezzük – tudtuk meg a község vezetőjétől, aki azt is jelezte, önkormányzatuk sorsolás útján 90%-os kedvezménnyel megvételre (azaz az eredetileg 3,7 millió forintos telekért csupán 370 ezer forintot kellett fizetnie a nyertesnek, s az ügyvédi díjat is átvállalta az önkormányzat) ajánlott fel egy összközműves építési telket a 2017. január 1. és 2018. december 31. között született gyermekek szülei számára az alábbi feltétellel: legalább az egyik szülőnek a gyermek születése előtt egy éven át folyamatosan bagodi bejelentett lakcímmel kellett rendelkeznie, ha a jelzett időszakban több gyermek is született egy családban, úgy a sorsoláskor az többszöri részvételt jelentett. A sorsolás tavaly megtörtént, a település legújabb utcájában fekvő terület az új tulajdonos nevére került, a ház már a tervezési szakaszban van.

– A legkisebbeket hetente játszóházba, havonta zenés-játékos ringató foglalkozásra invitáljuk a felújított faluházba, Bagod tőlünk 1000 kilométerre fekvő németországi testvérvárosában 10 diák nyaralhat a Bagodi Fekete István Általános Iskolából minden tavasszal, csaknem negyed évszázada. Ez idő alatt 250 diák részesülhetett az élményben – sorolta Sipos Ferenc.

A gyerekbarát ötletek sorába illeszkedik, hogy EFOP pályázat révén lovastábort szerveztek a bagodi lovasparkba, továbbá „Szelfizve kirándulj, kirándulva szelfizz!” elnevezésű játékot indítottak: aki Bagod nevezetességeinek mindegyikénél szelfit készített, sorsoláson vett részt. A nyertesek családjukkal utazást nyertek Szombathelyre, az ókori Pannonia központjába.

A felújított községháza épületében hamarosan gyermekjátszósarok várja a gyerekekkel érkező ügyfeleket, többek között pelenkázási lehetőséggel, az óvoda szülői munkaközössége pedig az önkormányzattal karöltve a gyermekek egészségmegőrzése érdekében sószoba kialakítását tervezi.

Bagod az országos átlagnál némiképp fiatalabb korösszetételű, lassabban öregedő település, lakosságszáma gyakorlatilag azonos a 70 évvel ezelőtti létszámmal, bár ezen belül árnyaltabb a kép. A 2000-es évek elején meglódult a létszámnövekedés, azóta csökkenés tapasztalható, így érte el a községben élők száma az 1949-es évit.