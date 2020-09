Babazászló került a hévízi városházára

Kék és rózsaszínű babazászló is leng a városháza homlokzatán, jelképezve, hogy az önkormányzat kiáll a gyermekek és a családok mellett. Az országban egyre több település és magánszemély csatlakozik a mozgalomhoz.

A kezdeményezést a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom indította útra augusztus 23-án. Akkori közleményükben úgy fogalmaztak: ha a halálról fekete zászlóval adunk hírt, miért ne ünnepelnénk a születést, az új élet érkezését babazászlóval?

A felhívásra az eltelt két hónapban nagyon sokan jelentkeztek, az önkormányzatok, állami szervezetek pedig pártokon és politikán átívelően csatlakoztak, hiszen ugyanúgy leng a lobogó a Miniszterelnökségen, mint a budapesti Főpolgármesteri Hivatalon.

– Örömmel csatlakoztunk a mozgalomhoz – mondta Papp Gábor, Hévíz polgármestere, amikor a városháza erkélyéről kitűzte a kék, illetve rózsaszín hátterű zászlót, amelyen egy-egy gólya képe látható. – A Három Kirfályfi, Három Királylány Mozgalomé az ötlet, mellyel dr. Kopp Mária orvos, pszichológus, boldogságkutató emléke és munkássága előtt is tiszteleg a szervezet.

Papp Gábor leszögezte: a gólyás zászló nemcsak az örömhír közzétételét szolgálja, de a gyermekek melletti kiállást és a családbarátságot is jelképezi, amihez a hévízi önkormányzat örömmel adja a nevét.

– Magánemberként is elkötelezett vagyok, és tudom, hiszem, hogy a gyermek és a család az egyik legfontosabb érték az életben – hangsúlyozta a polgármester. – Külön öröm, hogy a zászlócskák éppen akkor érkeztek meg, amikor egyik kolléganőnk unokája megszületett, így a kék hátterű zászló most a kisfiú tiszteletére is leng a városházán.