Az utóbbi napokban ismét megmozdult a föld Zala megye közelében

A Magyarországi Földrengési Információs Rendszer adatai szerint a Richter-skála szerinti 1,5 és 1,4-es erősségű volt a két rengés.
Összegyűjtöttük az elmúlt egy hét földrengéseinek listáját:
|Dátum – idő
UTC
|Szélesség
|Hosszúság
|Magnitúdó
|Mélység
km
|A
M
|Régió neve (Flinn-Engdahl)
|2021-01-27 10:09:29
|48.59°N
|20.73°E
|1.5
|0
|M
|Slovakia
|2021-01-27 09:49:14
|46.15°N
|18.31°E
|1.2
|0
|M
|Hungary – Baranya megye
|2021-01-27 07:53:31
|45.35°N
|16.37°E
|3.1
|9
|A
|Croatia
|2021-01-27 06:54:02
|45.41°N
|16.07°E
|2.6
|13
|A
|Croatia
|2021-01-27 05:06:57
|43.05°N
|141.89°E
|5.7
|137
|A
|Hokkaido, Japan Region
|2021-01-27 04:55:46
|45.39°N
|16.16°E
|2.0
|5
|A
|Croatia
|2021-01-27 00:43:59
|47.41°N
|15.00°E
|3.0
|2
|M
|Austria
|2021-01-27 00:37:03
|42.74°N
|20.71°E
|3.6
|132
|A
|Serbia
|2021-01-27 00:28:00
|49.84°N
|18.56°E
|2.2
|3
|A
|Czech and Slovak Republics
|2021-01-26 21:54:24
|35.75°N
|7.76°W
|4.9
|10
|A
|Strait of Gibraltar
|2021-01-26 14:32:42
|41.49°N
|19.39°E
|4.3
|4
|M
|Albania
|2021-01-26 14:16:37
|47.09°N
|19.39°E
|1.9
|0
|M
|Hungary – Pest megye
|2021-01-26 13:34:21
|46.34°N
|23.13°E
|1.8
|0
|M
|Romania
|2021-01-26 12:48:57
|48.41°N
|20.64°E
|1.0
|0
|M
|Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
|2021-01-26 12:15:44
|47.33°N
|17.63°E
|1.5
|0
|M
|Hungary – Veszprem megye
|2021-01-26 12:10:51
|47.33°N
|17.67°E
|1.4
|0
|M
|Hungary – Veszprem megye
|2021-01-26 11:17:52
|36.57°N
|40.27°E
|4.3
|10
|M
|Jordan/Syria Region
|2021-01-26 11:00:40
|47.14°N
|18.30°E
|0.8
|0
|M
|Hungary – Fejer megye
|2021-01-26 10:59:03
|47.85°N
|19.89°E
|1.6
|0
|M
|Hungary – Heves megye
|2021-01-26 10:02:22
|48.57°N
|20.74°E
|1.2
|0
|M
|Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
|2021-01-26 09:02:40
|49.03°N
|18.34°E
|1.7
|0
|M
|Slovakia
|2021-01-26 08:00:55
|47.31°N
|18.28°E
|1.0
|0
|M
|Hungary – Fejer megye
|2021-01-25 23:15:53
|45.44°N
|16.22°E
|2.4
|4
|M
|Croatia
|2021-01-25 22:02:02
|60.42°N
|146.28°W
|5.4
|10
|A
|Southern Alaska
|2021-01-25 21:25:29
|45.44°N
|16.17°E
|2.6
|8
|M
|Croatia
|2021-01-25 20:53:06
|45.48°N
|16.47°E
|2.4
|2
|M
|Croatia
|2021-01-25 19:46:37
|44.11°N
|15.13°E
|3.4
|16
|M
|Otok Ugljan, Croatia
|2021-01-25 19:33:39
|45.36°N
|16.18°E
|2.6
|5
|M
|Croatia
|2021-01-25 14:10:49
|45.14°N
|23.22°E
|2.0
|0
|M
|Romania
|2021-01-25 14:04:24
|50.26°N
|19.41°E
|2.2
|15
|A
|Poland
|2021-01-25 13:41:20
|46.02°N
|21.73°E
|1.3
|0
|M
|Romania
|2021-01-25 12:10:00
|47.74°N
|20.16°E
|1.4
|0
|M
|Hungary – Heves megye
|2021-01-25 10:51:51
|44.14°N
|20.75°E
|3.7
|5
|M
|Serbia
|2021-01-25 10:01:09
|47.23°N
|18.26°E
|1.0
|0
|M
|Hungary – Fejer megye
|2021-01-25 08:54:13
|48.06°N
|20.71°E
|1.3
|0
|M
|Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
|2021-01-25 07:25:37
|23.60°N
|123.39°E
|5.4
|10
|A
|Southwestern Ryukyu Islands, Japan
|2021-01-25 02:55:32
|45.51°N
|16.25°E
|3.3
|8
|M
|Croatia
|2021-01-25 02:13:43
|45.41°N
|16.22°E
|2.8
|6
|M
|Croatia
|2021-01-25 01:06:46
|45.19°N
|16.23°E
|2.8
|9
|M
|Croatia
|2021-01-25 00:37:17
|45.36°N
|16.28°E
|3.6
|5
|M
|Croatia
|2021-01-24 22:14:16
|47.83°N
|15.88°E
|1.7
|2
|M
|Austria
|2021-01-24 21:17:17
|64.32°N
|167.44°W
|5.3
|10
|A
|Bering Strait
|2021-01-24 19:01:12
|37.08°N
|71.50°E
|5.1
|10
|A
|Afghanistan-Tajikistan Border Region
|2021-01-24 18:49:31
|45.35°N
|16.27°E
|2.9
|4
|M
|Croatia
|2021-01-24 18:24:04
|42.07°N
|145.03°E
|5.3
|10
|A
|Hokkaido, Japan Region
|2021-01-24 15:54:49
|45.41°N
|16.37°E
|3.7
|7
|M
|Croatia
|2021-01-24 14:15:58
|45.38°N
|16.23°E
|2.6
|4
|M
|Croatia
|2021-01-24 13:28:33
|45.43°N
|16.14°E
|3.0
|4
|M
|Croatia
|2021-01-24 12:41:03
|45.29°N
|22.92°E
|1.8
|7
|M
|Romania
|2021-01-24 10:54:14
|50.15°N
|19.20°E
|2.3
|9
|A
|Poland
|2021-01-24 08:41:25
|45.45°N
|16.19°E
|2.3
|1
|M
|Croatia
|2021-01-24 07:45:19
|45.49°N
|16.38°E
|2.4
|1
|M
|Croatia
|2021-01-24 07:13:49
|45.45°N
|16.35°E
|3.3
|8
|M
|Croatia
|2021-01-24 07:01:44
|45.44°N
|16.12°E
|2.4
|3
|M
|Croatia
|2021-01-24 06:56:59
|45.43°N
|16.38°E
|3.1
|4
|M
|Croatia
|2021-01-24 06:03:56
|45.43°N
|16.16°E
|2.4
|6
|M
|Croatia
|2021-01-24 05:47:58
|51.24°S
|161.81°E
|5.6
|55
|M
|North of Macquarie Island
|2021-01-24 05:10:37
|45.42°N
|16.16°E
|2.5
|2
|M
|Croatia
|2021-01-24 02:01:36
|45.31°N
|16.40°E
|2.4
|4
|M
|Croatia
|2021-01-24 01:01:06
|18.23°S
|178.81°W
|5.3
|533
|M
|Fiji Islands Region
|2021-01-24 00:37:34
|45.41°N
|16.37°E
|2.8
|6
|M
|Croatia
|2021-01-23 23:46:43
|45.42°N
|16.27°E
|2.4
|4
|M
|Croatia
|2021-01-23 23:37:08
|61.61°S
|55.48°W
|6.5
|168
|M
|South Shetland Islands
|2021-01-23 23:00:18
|45.42°N
|16.21°E
|2.6
|5
|M
|Croatia
|2021-01-23 22:33:01
|45.71°N
|17.96°E
|1.5
|0
|M
|Croatia
|2021-01-23 19:46:05
|45.39°N
|16.16°E
|2.5
|4
|M
|Croatia
|2021-01-23 13:44:21
|45.35°N
|16.27°E
|2.5
|5
|M
|Croatia
|2021-01-23 13:23:04
|40.85°N
|45.31°E
|4.2
|266
|A
|Eastern Caucasus
|2021-01-23 12:04:56
|45.49°N
|16.43°E
|2.6
|6
|M
|Croatia
|2021-01-23 11:56:10
|55.21°N
|134.40°E
|5.2
|10
|A
|Southeastern Siberia, Russia
|2021-01-23 11:15:11
|47.81°N
|15.90°E
|1.8
|0
|M
|Austria
|2021-01-23 10:23:46
|45.38°N
|16.37°E
|2.8
|8
|M
|Croatia
|2021-01-23 09:58:02
|47.56°N
|14.39°E
|2.2
|0
|M
|Austria
|2021-01-23 05:39:18
|42.23°N
|142.74°E
|5.0
|109
|A
|Hokkaido, Japan Region
|2021-01-23 03:19:55
|6.13°S
|147.66°E
|5.5
|58
|A
|Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
|2021-01-23 03:18:17
|48.12°N
|23.18°E
|2.1
|6
|M
|Ukraine/Moldova/SW Russia Region
|2021-01-22 23:30:28
|45.34°N
|16.31°E
|2.6
|5
|M
|Croatia
|2021-01-22 12:51:07
|46.16°N
|21.48°E
|1.6
|0
|M
|Romania
|2021-01-22 11:21:45
|47.56°N
|18.47°E
|1.4
|0
|M
|Hungary – Komarom-Esztergom megye
|2021-01-22 11:21:22
|47.57°N
|18.49°E
|1.5
|0
|M
|Hungary – Komarom-Esztergom megye
|2021-01-22 10:11:51
|46.10°N
|18.02°E
|1.1
|0
|M
|Hungary – Baranya megye
|2021-01-22 09:17:54
|47.63°N
|16.67°E
|0.9
|4
|M
|Hungary – Gyor-Moson-Sopron megye
|2021-01-22 09:16:05
|48.59°N
|20.79°E
|1.3
|0
|M
|Slovakia
|2021-01-22 08:52:13
|46.30°N
|22.00°E
|1.8
|0
|M
|Romania
|2021-01-22 06:58:09
|38.41°N
|25.80°E
|4.4
|10
|A
|Aegean Sea
|2021-01-22 04:34:45
|45.46°N
|16.21°E
|2.7
|4
|M
|Croatia
|2021-01-22 02:49:40
|45.41°N
|16.20°E
|2.8
|4
|M
|Croatia
|2021-01-21 23:08:13
|45.39°N
|16.13°E
|2.7
|5
|M
|Croatia
|2021-01-21 20:44:12
|45.80°N
|21.56°E
|1.7
|3
|M
|Romania
|2021-01-21 20:24:34
|45.45°N
|16.25°E
|2.5
|2
|M
|Croatia
|2021-01-21 18:53:57
|45.40°N
|16.26°E
|2.5
|8
|M
|Croatia
|2021-01-21 17:05:35
|45.45°N
|16.14°E
|2.3
|12
|M
|Croatia
|2021-01-21 15:55:12
|45.37°N
|16.37°E
|2.2
|3
|M
|Croatia
|2021-01-21 14:27:16
|35.50°N
|33.02°E
|5.1
|61
|M
|Cyprus Region
|2021-01-21 13:43:57
|47.08°N
|19.47°E
|1.9
|0
|M
|Hungary
|2021-01-21 13:19:25
|47.11°N
|19.44°E
|2.2
|0
|M
|Hungary – Pest megye
|2021-01-21 12:22:54
|4.96°N
|127.66°E
|7.1
|10
|A
|Talaud Islands, Indonesia
|2021-01-21 11:34:29
|48.99°N
|21.25°E
|1.8
|0
|M
|Slovakia
|2021-01-21 10:09:07
|48.60°N
|20.73°E
|1.6
|0
|M
|Slovakia
|2021-01-21 08:29:55
|47.37°N
|18.36°E
|1.6
|0
|M
|Hungary – Fejer megye
|2021-01-21 05:10:42
|51.44°N
|16.50°E
|3.8
|5
|M
|Poland
|2021-01-21 03:56:06
|45.36°N
|16.41°E
|2.2
|0
|M
|Croatia
|2021-01-21 01:27:40
|45.27°N
|16.31°E
|2.7
|7
|M
|Croatia
|2021-01-21 00:09:33
|45.43°N
|16.18°E
|2.1
|2
|M
|Croatia
|2021-01-20 23:37:58
|37.53°N
|26.93°E
|4.8
|10
|A
|Dodecanese Islands, Greece
|2021-01-20 22:24:15
|45.68°N
|18.96°E
|1.4
|5
|M
|Croatia
|2021-01-20 20:32:22
|45.41°N
|16.17°E
|3.0
|5
|M
|Croatia
|2021-01-20 20:23:31
|45.36°N
|16.12°E
|2.6
|3
|M
|Croatia
|2021-01-20 20:20:32
|52.08°N
|15.96°E
|4.1
|10
|A
|Poland
|2021-01-20 19:45:53
|45.45°N
|16.13°E
|2.3
|8
|M
|Croatia
|2021-01-20 19:15:06
|45.41°N
|16.15°E
|2.5
|7
|M
|Croatia
|2021-01-20 19:10:07
|45.38°N
|16.29°E
|2.8
|6
|M
|Croatia
|2021-01-20 16:59:25
|45.37°N
|16.11°E
|2.9
|4
|M
|Croatia
|2021-01-20 16:00:39
|49.71°N
|147.64°E
|5.6
|552
|M
|Sea of Okhotsk
|2021-01-20 15:25:00
|47.07°N
|19.39°E
|1.8
|0
|M
|Hungary – Pest megye
|2021-01-20 15:08:43
|47.13°N
|19.35°E
|1.8
|0
|M
|Hungary – Pest megye
|2021-01-20 14:50:47
|47.11°N
|19.42°E
|1.7
|0
|M
|Hungary – Pest megye
|2021-01-20 12:30:12
|45.55°N
|17.16°E
|1.7
|4
|M
|Croatia
|2021-01-20 12:09:50
|45.52°N
|16.25°E
|2.4
|6
|M
|Croatia
|2021-01-20 10:21:36
|48.58°N
|20.77°E
|1.5
|0
|M
|Slovakia
|2021-01-20 09:40:08
|48.16°N
|21.40°E
|1.8
|0
|M
|Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
|2021-01-20 08:39:29
|45.78°N
|18.39°E
|1.1
|0
|M
|Hungary – Baranya megye
|2021-01-20 07:30:27
|47.57°N
|14.41°E
|4.3
|5
|M
|Austria
|2021-01-20 02:39:10
|40.91°N
|20.31°E
|4.4
|10
|A
|Albania
|2021-01-20 02:38:31
|38.23°N
|21.16°E
|4.6
|5
|A
|Greece
|2021-01-20 01:14:07
|45.38°N
|16.30°E
|2.4
|5
|M
|Croatia