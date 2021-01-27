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zaol.hu
rengések 2021. 01. 27. 18:06
Megosztom

Az utóbbi napokban ismét megmozdult a föld Zala megye közelében

zaol.hu
Kedden kétszer is rengett a föld Veszprém megyében.
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A Magyarországi Földrengési Információs Rendszer adatai szerint a Richter-skála szerinti 1,5 és 1,4-es erősségű volt a két rengés.

Összegyűjtöttük az elmúlt egy hét földrengéseinek listáját:

Dátum – idő
UTC		 Szélesség Hosszúság Magnitúdó Mélység
km		 A
M		 Régió neve (Flinn-Engdahl)
2021-01-27 10:09:29 48.59°N 20.73°E 1.5 0 M Slovakia
2021-01-27 09:49:14 46.15°N 18.31°E 1.2 0 M Hungary – Baranya megye
2021-01-27 07:53:31 45.35°N 16.37°E 3.1 9 A Croatia
2021-01-27 06:54:02 45.41°N 16.07°E 2.6 13 A Croatia
2021-01-27 05:06:57 43.05°N 141.89°E 5.7 137 A Hokkaido, Japan Region
2021-01-27 04:55:46 45.39°N 16.16°E 2.0 5 A Croatia
2021-01-27 00:43:59 47.41°N 15.00°E 3.0 2 M Austria
2021-01-27 00:37:03 42.74°N 20.71°E 3.6 132 A Serbia
2021-01-27 00:28:00 49.84°N 18.56°E 2.2 3 A Czech and Slovak Republics
2021-01-26 21:54:24 35.75°N 7.76°W 4.9 10 A Strait of Gibraltar
2021-01-26 14:32:42 41.49°N 19.39°E 4.3 4 M Albania
2021-01-26 14:16:37 47.09°N 19.39°E 1.9 0 M Hungary – Pest megye
2021-01-26 13:34:21 46.34°N 23.13°E 1.8 0 M Romania
2021-01-26 12:48:57 48.41°N 20.64°E 1.0 0 M Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
2021-01-26 12:15:44 47.33°N 17.63°E 1.5 0 M Hungary – Veszprem megye
2021-01-26 12:10:51 47.33°N 17.67°E 1.4 0 M Hungary – Veszprem megye
2021-01-26 11:17:52 36.57°N 40.27°E 4.3 10 M Jordan/Syria Region
2021-01-26 11:00:40 47.14°N 18.30°E 0.8 0 M Hungary – Fejer megye
2021-01-26 10:59:03 47.85°N 19.89°E 1.6 0 M Hungary – Heves megye
2021-01-26 10:02:22 48.57°N 20.74°E 1.2 0 M Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
2021-01-26 09:02:40 49.03°N 18.34°E 1.7 0 M Slovakia
2021-01-26 08:00:55 47.31°N 18.28°E 1.0 0 M Hungary – Fejer megye
2021-01-25 23:15:53 45.44°N 16.22°E 2.4 4 M Croatia
2021-01-25 22:02:02 60.42°N 146.28°W 5.4 10 A Southern Alaska
2021-01-25 21:25:29 45.44°N 16.17°E 2.6 8 M Croatia
2021-01-25 20:53:06 45.48°N 16.47°E 2.4 2 M Croatia
2021-01-25 19:46:37 44.11°N 15.13°E 3.4 16 M Otok Ugljan, Croatia
2021-01-25 19:33:39 45.36°N 16.18°E 2.6 5 M Croatia
2021-01-25 14:10:49 45.14°N 23.22°E 2.0 0 M Romania
2021-01-25 14:04:24 50.26°N 19.41°E 2.2 15 A Poland
2021-01-25 13:41:20 46.02°N 21.73°E 1.3 0 M Romania
2021-01-25 12:10:00 47.74°N 20.16°E 1.4 0 M Hungary – Heves megye
2021-01-25 10:51:51 44.14°N 20.75°E 3.7 5 M Serbia
2021-01-25 10:01:09 47.23°N 18.26°E 1.0 0 M Hungary – Fejer megye
2021-01-25 08:54:13 48.06°N 20.71°E 1.3 0 M Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
2021-01-25 07:25:37 23.60°N 123.39°E 5.4 10 A Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2021-01-25 02:55:32 45.51°N 16.25°E 3.3 8 M Croatia
2021-01-25 02:13:43 45.41°N 16.22°E 2.8 6 M Croatia
2021-01-25 01:06:46 45.19°N 16.23°E 2.8 9 M Croatia
2021-01-25 00:37:17 45.36°N 16.28°E 3.6 5 M Croatia
2021-01-24 22:14:16 47.83°N 15.88°E 1.7 2 M Austria
2021-01-24 21:17:17 64.32°N 167.44°W 5.3 10 A Bering Strait
2021-01-24 19:01:12 37.08°N 71.50°E 5.1 10 A Afghanistan-Tajikistan Border Region
2021-01-24 18:49:31 45.35°N 16.27°E 2.9 4 M Croatia
2021-01-24 18:24:04 42.07°N 145.03°E 5.3 10 A Hokkaido, Japan Region
2021-01-24 15:54:49 45.41°N 16.37°E 3.7 7 M Croatia
2021-01-24 14:15:58 45.38°N 16.23°E 2.6 4 M Croatia
2021-01-24 13:28:33 45.43°N 16.14°E 3.0 4 M Croatia
2021-01-24 12:41:03 45.29°N 22.92°E 1.8 7 M Romania
2021-01-24 10:54:14 50.15°N 19.20°E 2.3 9 A Poland
2021-01-24 08:41:25 45.45°N 16.19°E 2.3 1 M Croatia
2021-01-24 07:45:19 45.49°N 16.38°E 2.4 1 M Croatia
2021-01-24 07:13:49 45.45°N 16.35°E 3.3 8 M Croatia
2021-01-24 07:01:44 45.44°N 16.12°E 2.4 3 M Croatia
2021-01-24 06:56:59 45.43°N 16.38°E 3.1 4 M Croatia
2021-01-24 06:03:56 45.43°N 16.16°E 2.4 6 M Croatia
2021-01-24 05:47:58 51.24°S 161.81°E 5.6 55 M North of Macquarie Island
2021-01-24 05:10:37 45.42°N 16.16°E 2.5 2 M Croatia
2021-01-24 02:01:36 45.31°N 16.40°E 2.4 4 M Croatia
2021-01-24 01:01:06 18.23°S 178.81°W 5.3 533 M Fiji Islands Region
2021-01-24 00:37:34 45.41°N 16.37°E 2.8 6 M Croatia
2021-01-23 23:46:43 45.42°N 16.27°E 2.4 4 M Croatia
2021-01-23 23:37:08 61.61°S 55.48°W 6.5 168 M South Shetland Islands
2021-01-23 23:00:18 45.42°N 16.21°E 2.6 5 M Croatia
2021-01-23 22:33:01 45.71°N 17.96°E 1.5 0 M Croatia
2021-01-23 19:46:05 45.39°N 16.16°E 2.5 4 M Croatia
2021-01-23 13:44:21 45.35°N 16.27°E 2.5 5 M Croatia
2021-01-23 13:23:04 40.85°N 45.31°E 4.2 266 A Eastern Caucasus
2021-01-23 12:04:56 45.49°N 16.43°E 2.6 6 M Croatia
2021-01-23 11:56:10 55.21°N 134.40°E 5.2 10 A Southeastern Siberia, Russia
2021-01-23 11:15:11 47.81°N 15.90°E 1.8 0 M Austria
2021-01-23 10:23:46 45.38°N 16.37°E 2.8 8 M Croatia
2021-01-23 09:58:02 47.56°N 14.39°E 2.2 0 M Austria
2021-01-23 05:39:18 42.23°N 142.74°E 5.0 109 A Hokkaido, Japan Region
2021-01-23 03:19:55 6.13°S 147.66°E 5.5 58 A Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2021-01-23 03:18:17 48.12°N 23.18°E 2.1 6 M Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2021-01-22 23:30:28 45.34°N 16.31°E 2.6 5 M Croatia
2021-01-22 12:51:07 46.16°N 21.48°E 1.6 0 M Romania
2021-01-22 11:21:45 47.56°N 18.47°E 1.4 0 M Hungary – Komarom-Esztergom megye
2021-01-22 11:21:22 47.57°N 18.49°E 1.5 0 M Hungary – Komarom-Esztergom megye
2021-01-22 10:11:51 46.10°N 18.02°E 1.1 0 M Hungary – Baranya megye
2021-01-22 09:17:54 47.63°N 16.67°E 0.9 4 M Hungary – Gyor-Moson-Sopron megye
2021-01-22 09:16:05 48.59°N 20.79°E 1.3 0 M Slovakia
2021-01-22 08:52:13 46.30°N 22.00°E 1.8 0 M Romania
2021-01-22 06:58:09 38.41°N 25.80°E 4.4 10 A Aegean Sea
2021-01-22 04:34:45 45.46°N 16.21°E 2.7 4 M Croatia
2021-01-22 02:49:40 45.41°N 16.20°E 2.8 4 M Croatia
2021-01-21 23:08:13 45.39°N 16.13°E 2.7 5 M Croatia
2021-01-21 20:44:12 45.80°N 21.56°E 1.7 3 M Romania
2021-01-21 20:24:34 45.45°N 16.25°E 2.5 2 M Croatia
2021-01-21 18:53:57 45.40°N 16.26°E 2.5 8 M Croatia
2021-01-21 17:05:35 45.45°N 16.14°E 2.3 12 M Croatia
2021-01-21 15:55:12 45.37°N 16.37°E 2.2 3 M Croatia
2021-01-21 14:27:16 35.50°N 33.02°E 5.1 61 M Cyprus Region
2021-01-21 13:43:57 47.08°N 19.47°E 1.9 0 M Hungary
2021-01-21 13:19:25 47.11°N 19.44°E 2.2 0 M Hungary – Pest megye
2021-01-21 12:22:54 4.96°N 127.66°E 7.1 10 A Talaud Islands, Indonesia
2021-01-21 11:34:29 48.99°N 21.25°E 1.8 0 M Slovakia
2021-01-21 10:09:07 48.60°N 20.73°E 1.6 0 M Slovakia
2021-01-21 08:29:55 47.37°N 18.36°E 1.6 0 M Hungary – Fejer megye
2021-01-21 05:10:42 51.44°N 16.50°E 3.8 5 M Poland
2021-01-21 03:56:06 45.36°N 16.41°E 2.2 0 M Croatia
2021-01-21 01:27:40 45.27°N 16.31°E 2.7 7 M Croatia
2021-01-21 00:09:33 45.43°N 16.18°E 2.1 2 M Croatia
2021-01-20 23:37:58 37.53°N 26.93°E 4.8 10 A Dodecanese Islands, Greece
2021-01-20 22:24:15 45.68°N 18.96°E 1.4 5 M Croatia
2021-01-20 20:32:22 45.41°N 16.17°E 3.0 5 M Croatia
2021-01-20 20:23:31 45.36°N 16.12°E 2.6 3 M Croatia
2021-01-20 20:20:32 52.08°N 15.96°E 4.1 10 A Poland
2021-01-20 19:45:53 45.45°N 16.13°E 2.3 8 M Croatia
2021-01-20 19:15:06 45.41°N 16.15°E 2.5 7 M Croatia
2021-01-20 19:10:07 45.38°N 16.29°E 2.8 6 M Croatia
2021-01-20 16:59:25 45.37°N 16.11°E 2.9 4 M Croatia
2021-01-20 16:00:39 49.71°N 147.64°E 5.6 552 M Sea of Okhotsk
2021-01-20 15:25:00 47.07°N 19.39°E 1.8 0 M Hungary – Pest megye
2021-01-20 15:08:43 47.13°N 19.35°E 1.8 0 M Hungary – Pest megye
2021-01-20 14:50:47 47.11°N 19.42°E 1.7 0 M Hungary – Pest megye
2021-01-20 12:30:12 45.55°N 17.16°E 1.7 4 M Croatia
2021-01-20 12:09:50 45.52°N 16.25°E 2.4 6 M Croatia
2021-01-20 10:21:36 48.58°N 20.77°E 1.5 0 M Slovakia
2021-01-20 09:40:08 48.16°N 21.40°E 1.8 0 M Hungary – Borsod-Abauj-Zemplen megye
2021-01-20 08:39:29 45.78°N 18.39°E 1.1 0 M Hungary – Baranya megye
2021-01-20 07:30:27 47.57°N 14.41°E 4.3 5 M Austria
2021-01-20 02:39:10 40.91°N 20.31°E 4.4 10 A Albania
2021-01-20 02:38:31 38.23°N 21.16°E 4.6 5 A Greece
2021-01-20 01:14:07 45.38°N 16.30°E 2.4 5 M Croatia

 

Dosszié
Földrengés
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Megtört szívvel tudatjuk, hogy BERTA LÁSZLÓ 75 éves korában elhunyt. Temetése január 30-án 13 órakor lesz a zalaapáti alsó temetőben. Gyászoló család
"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt soha nem felejtjük el." Fájdalommal tudatjuk, hogy KATONA FERENCNÉ szül. Király Éva Mária 77 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 29-én, pénteken 12 órakor lesz a lenti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALOGH OTTÓNÉ szül. Dömötör Etelka életének 77. évében elhunyt. Temetése 2021. január 29-én, pénteken 12.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a baki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy TÖRÖK KLÁRA életének 84. évében csendesen megpihent. Temetése 2021. február 2-án, kedden 12.30-kor lesz a Becsvölgye-pajzsszegi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető családja
"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. KRUCZLER LÁSZLÓ BÉLA (Poti) életének 77. évében örökre megpihent. Hamvait 2021. január 29-én, pénteken 10 órakor helyezzük végső nyugalomra a zalalövői temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Emlékét szeretettel őrizzük. Gyászoló család
"Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LAJOS Botfa krónikása és a botfai citerásmozgalom megalapítója életének 82. évében elhunyt. Drága halottunkat 2021. február 2-án, kedden 14 órakor a botfai temetőben helyezzük örök nyugalomra. Gyászmise aznap 13 órakor a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Emléke szívünkben örökké él! Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja és a Válicka Citerabarátok Egyletének tagjai
"Élete nem volt más, Csak munka és fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POSZOVECZ JÓZSEFNÉ szül. Horváth Gizella életének 86. évében elhunyt. Temetése január 29-én, pénteken 13 órakor lesz a miklósfai temetőben. Előtte 12 óra 15 perckor gyászmise. Gyászoló család
"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, sógorunk és keresztapánk SALAMON LÁSZLÓ (Kánki) 66 éves korában elhunyt. Végső útjára 2021. január 29-én 9.45-kor kísérjük a zalaegerszegi Új temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
"Őrizze álmodat béke és nyugalom, Szívünkben mindig élni fogsz, Mert szeretünk és hiányzol nagyon." Mély fájdalommal emlékezünk SZÖRÉNYI ISTVÁNNÉ szül. Tuboly Etelka halálának 5. évfordulóján. Szerető férje és családja
"Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged." Emlékezünk ÖZV. KISS SÁNDORNÉ szül. Soós Ilona halálának 4. évfordulóján. Szerettei
"Istenem, vedd térdedre édesanyánkat, Ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj most neki álmot, S mivel ígértél, szavadat kell állnod. Mert ő mindig hitt és sosem kételkedett, Szájára suttogva vette a neved. Így türelmesen várt az Úr hívó szavára, S most belépett hitvese mellé az örök hazába..." Mély fájdalommal tudatjuk rokonokkal, ismerősökkel, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédikénk ÖZV. KOVÁCS ENDRÉNÉ szül. Tóth Irén kemendollári (vöcköndi) lakos 2021. január 15-én, életének 95. évében családi körben csendben elhunyt. Búcsúztatására a vöcköndi római katolikus templomban kerül sor 2021. január 29-én, pénteken a 9.30 órakor kezdődő gyászmisét követően. Hamvait a vöcköndi temetőben szeretett férje mellett helyezzük örök nyugalomra. Kérjük egy imával búcsúzzanak tőle. Gyászolják: gyermekei, menye, veje, unokái, dédunokái és családjaik
Fájdalommal tudatom, hogy édesanyám ÖZV. KISS MIKLÓSNÉ elhunyt. Temetése 2021. január 28-án, csütörtökön 11 órakor lesz a sánci temetőben. A gyászoló család
Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívembõl kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek...” Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága feleségem és édesanyánk KOVÁCS JÓZSEFNÉ BARBARA életének 70. évében 2021. január 24-én örökre megpihent. Hamvainak végső nyugalomba helyezése szűk családi körben történik. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá meleg szívvel, gyújtsanak egy gyertyát az emlékére. Őrizzék meg Őt jó emlékezetükben. El nem múló szeretettel emlékezünk rá, nem feledjük mosolyát, vidámságát, kedves szavait… Szerető férje József, lányai Veronika és Andrea
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk SÁRKÖZI MIHÁLYNÉ szül. Borsos Mária életének 88. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 2-án, kedden 8.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik őt utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család
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