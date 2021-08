Az ütemterv szerint zajlik a kézilabda-munkacsarnok építése Lentiben

A mintegy 1,2 milliárd forintból beruházás jelenleg 60-70 százalékos készültségben van.

Nemrég Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Horváth László polgármester sajtótájékoztatóval egybekötött bejáráson tekintette meg a kézilabdacsarnok építései munkálatait. Vigh László emlékeztetett: régi terv volt Lentiben, hogy a helyi kézilabdázás további fejlődéséhez megépüljön egy méltó, megfelelő méretű csarnok, mely központja lehet a helyi kézilabdázóknak, akik így már magasabb osztályba is léphetnének, illetve nemzetközi mérkőzéseknek és más rendezvényeknek is otthont adhat a létesítmény.

Lentiben él a magyar női kézilabdázás egyik legnagyobb alakja, a olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes Gódorné Nagy Marianna, aki férjével, Gódor Mihállyal együtt kézilabda utánpótlás-neveléssel foglalkozik. A versenysport mellett a csarnok a tömegsport igényeit is kiszolgálja majd. Horváth László a tájékoztatón arról beszélt, hogy a helyi kézilabdázás színvonala már megkívánta, hogy legyen egy ilyen épület a városban. A polgármester a munkálatok menetéről is beszélt.

– Jelenleg a tetőszerkezet befejezésén dolgoznak a kivitelező munkatársai, hamarosan a tetőfedés is elkészül – magyarázta Horváth László. – Két, a tetőhöz csatlakozó függőleges attika fal kiépítése is folyik, ha ezek elkészülnek, már jobban tudnak az épületen belül is dolgozni. Folyamatosan végzik a burkolási munkákat, megkezdték a gipszkartonozást, a gépészeti csövek beépítését, a szellőzőrendszer is majdnem készen van. Az állami beruházás keretében épülő létesítményhez a város biztosította a telket és vállalta a közüzemi csatlakozások kiépítését, ami szintén folyamatban van, illetve a kézilabdacsarnok mellett elkészült egy trafóállomás, mely biztosítja a csarnok és a szomszédos Vörösmarty-iskola energiaellátásának egy részét, továbbá már építik ki a gázvezetéket is. Úgy gondolom, ha jó tempóban halad az építkezés a következő hónapokban, akkor a tervezett időpontra, decemberre befejeződhet a beruházás.