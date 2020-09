Az út, amelynek nincs gazdája – Még nem az önkormányzaté, a szövetkezet pedig már régóta nem használja

Garaboncon járhatatlan a szőlőhegyre vezető út, pedig itt van már a szüret ideje.

A garabonci Szabó Béla azzal kereste meg lapunkat, hogy a szőlőhegyre vezető, általa is használt út annyira rossz állapotú, hogy azon a gazdák nem tudják autóval megközelíteni a birtokaikat – pedig nyakukon a szüret.

– Fakitermelés zajlott a közeli erdőkben, a gépek erre hordták ki a fát, s jól összevágták az utat, illetve a sok csapadék is kimosta azt, gyakorlatilag járhatatlanná téve az alsó, több száz méter hosszú szakaszt – mondta a helyszínen Szabó Béla. – Van egy másik út is, ami a hegyre vezet, de annak meg csak az alsó, önkormányzati része aszfaltos, a felső szakasz ugyanolyan járhatatlan, mint ez, ráadásul nekem 4-5 kilométeres kerülőt is jelent. Lassan már szüretelnünk kéne, az én szőlőmet korábban Bázakerettyére vitték el, és már tavaly azt mondták, ha nem lesz út idén, nem veszik meg – 8 mázsányi szőlőről van szó… Ha rajtam marad, muszáj lesz bort csinálnom belőle, az meg nem kell a kutyának sem… Hangsúlyozom, a hegyi birtokok megközelíthetetlensége nem pusztán az én gondom, hanem több gazdáé, köztük van, aki komoly szőlőtermő területtel rendelkezik.

Mint kiderült, az út (még) a Thury György Egyéni Gazdálkodók Szövetkezete tulajdonát képezi. Azért még, mert a 90-es években végbement kárpótlási folyamat, illetve földkiadás során a belterületi utak jó része az illetékes önkormányzatokhoz került. Persze, ahogy az általában lenni szokott, ez sem sikerült tökéletesen, mert még ma is vannak olyan utak, amelyek valami véletlen, valakinek a figyelmetlensége miatt vagy esetleg más okból máig nem kerültek az adott önkormányzatokhoz.

Dr. Borsos Gellért, a mezőgazdasági szövetkezet jogi képviselője arról tájékoztatott minket: ez a helyzet az ominózus úttal kapcsolatban is. Mint rámutatott: azt valamikor – évtizedekkel ezelőtt – valóban a szövetkezet használta a földterületek megközelítéséhez, de ez már régóta nem így van, hiszen napjaink nagy gépei el sem férnek az úton. Mi több: ma már nincsenek is arra a szövetkezet használatában lévő földek, csak és kizárólag magántulajdonban lévő területekről van szó. Nem mellesleg pedig az érintett szakasz helyi közút.

– Legutóbb egy zalakarosi árok tisztítása kapcsán kerültünk hasonló helyzetbe. Azzal kapcsolatban az illetékes Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya tájékoztatása szerint a földkiadások még le sem zárultak a területen – tette hozzá. – Az az ügy megnyugtatóan, önkormányzati tulajdonba vétellel fejeződött be. Megjegyezném továbbá, hogy az Országgyűlés elfogadta a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek rendezéséről is szóló 2020. évi XL törvényt – így valójában a termelőszövetkezeti „tulajdon”, vagyis a földhasználati jog végóráit éljük.

Azt már Koma Lászlótól, Garabonc jelenlegi polgármesterétől tudtuk meg: a földkiadások folyamatában valóban lett volna rá lehetősége az önkormányzatnak, hogy a hegyi utat tulajdonba vegye, ám azt az akkori településvezetés elutasította. Hozzátette, annak ellenére, hogy az említett szakasz nem az önkormányzat tulajdona, a hét végén gondoskodnak a rendbetételéről.