Az uniós források hasznosításáról tárgyaltak Nagykanizsán

Zadar mellől az elmúlt héten nyolctagú horvát delegáció érkezett a dél-zalai városba.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Grad Benkovaci vendégeket Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere fogadta a városházán. Köszöntőjében bemutatta a települést, illetve a különböző fejlesztéseket és a beruházási lehetőségeket. Kiemelte a Modern városok programot is, amely a térség fejlődését szolgálja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ennek köszönhetően szeretnénk bővíteni az ipari parkot, ahol számos cég székhelye van – ismertette a nagykanizsai polgármester. – Kevés szabad hely van már a leendő, betelepülő vállalkozások számára, ám különféle fejlesztési programoknak köszönhetően ezt a problémát tudjuk orvosolni. Sportcsarnok és versenyuszoda is épül Kanizsán, illetve velodrom-, azaz fedett kerékpáros pálya is. De megújul az alsóvárosi templom és a ferences kolostor is – öszszegezte a város vezetője, aki a továbbiakban a Mura-programról is szólt, ismertetve a Mura menti, turizmust célzó fejlesztéseket is.

Elhangzott: a benkovaci vendégek (akik közt a horvát közszférában, kulturális életben tevékenykedő szakemberek is voltak) az uniós támogatási források hasznosításának feltérképezése céljából érkeztek Kanizsára. A csoport vezetője, Tomislav Bulic, Grad Benkovac polgármestere jelezte: az EU-s fejlesztések öt horvát település újjászületését segítették a háború után. – Városunk ezidáig 24 millió eurót kapott különböző fejlesztésekre. Jelenleg a megvalósítás fázisában tartunk – közölte a polgármester. A projektekről Ivana Simic, a benkovaci városfejlesztési részleg vezetője beszélt. Elmondta: a gazdasági, az infrastrukturális korszerűsítésekre, a foglalkoztatást segítő modernizálásokra nagy hangsúlyt fektetnek.